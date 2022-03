El Ayuntamiento de València pone en marcha la edición 2022 del programa “Reviure”, destinada a sacar al mercado a precios asequibles las viviendas vacías de la ciudad de València. La novedad de este año es que el Ayuntamiento se convierte en el arrendatario de las viviendas y los subarrienda a su vez a las personas inscritas en el programa. Con esta salvaguarda, el consistorio garantiza el pago mensual de la renta mensual fijada.

La concejala de Vivienda Isabel Lozano considera que “estamos en un contexto de mucha incertidumbre y mucha inseguridad y pensamos que el elemento que puede generar más confianza a las personas propietarias es que sea el ayuntamiento el que firme ese contrato de alquiler”.

Lozano recuerda que “precisamente en el infobarómetro que el Ayuntamiento realizó en marzo de 2020, un 33% de las personas encuestadas que tenían una segunda vivienda y la mantenían vacía daban como primer motivo para tenerla vacía la desconfianza hacia las personas alquiladas, esa desconfianza de si me pagarán o si me cuidarán la vivienda, o sea que no quieren tener problemas con las personas inquilinas”.

Por eso, según la concejala, “este programa da respuesta a esta desconfianza puesto que el ayuntamiento, como entidad pública, como administración pública, garantizará el pago a los propietarios y garantizará también el buen uso de la vivienda”.

Características del programa

Podrán solicitar la inclusión de sus viviendas las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o que gestionen viviendas en la ciudad de València. Las viviendas incluidas en el programa, ubicadas al término municipal de la ciudad, deberán haber estado, como mínimo, un año vacías antes de la entrada en el programa y, a su vez, deberán permanecer en él un mínimo de siete años.

Las viviendas deben estar dadas de alta de agua, luz y gas, deben disponer de certificado energético en vigor, deben presentar un buen estado de limpieza y conservación y estar provistas de cocina y baño amueblados. El precio de alquiler máximo será de 650 euros.

Por su parte, el ayuntamiento garantiza el pago mensual de la vivienda y facilitará a los propietarios de la vivienda un informe gratuito sobre el estado de la vivienda y sobre la tasación del precio de alquiler.

Otra de las novedades de la edición de este año es que no tiene plazos. Los propietarios de las viviendas podrán solicitar su inclusión en el programa en cualquier momento a lo largo del año 2022.

El programa “Reviure” tiene un presupuesto inicial de 200.000 euros, ampliable según las necesidades. El lunes empieza la campaña informativa municipal para dar a conocer las novedades de la presente edición. La campaña estará disponible en la web municipal, las redes sociales y los Mupis ubicados en las calles. También existe un teléfono, el 900 929 010, para cualquier consulta o aclaración sobre el programa.