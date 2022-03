El 14 de junio de 1982, el alcalde de Valéncia, D. Ricard Pérez Casado, inaugura, en la Lonja, la exposición del avance del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Viejo Cauce del Río Turia, denominado Jardí del Turia. El Plan había sido encargado al Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill (Barcelona, 1939-2021). La Comisión de Redacción y Coordinación del Plan estaba presidida por el concejal de Urbanismo, D. Juan Antonio Lloret Llorens, siendo vocales D. Vicente González Móstoles, director de Servicios de Urbanismo, D. Alejandro Escribano Beltrán y D. Juan Añón Gómez, arquitectos municipales, y Dña. María García Lliberós Sánchez-Robles, economista- Jefe del GEUT.

En el catálogo (1) figuran alternativas para el tratamiento de la Rambla y edificación en el último tramo del Cauce, el desarrollo urbano del área colindante (que será el PAU de la Avenida de Francia en el PGOU de 1988), la ordenación de la dársena interior del Puerto y el ajardinamiento de la desembocadura del Cauce desde el Puente de Astilleros. Las vías del tren València-Barcelona estaban aún en superficie y fueron soterradas parcialmente en 1991. La continuidad de la Alameda histórica y de la avenida de Francia requiere el soterramiento de las vías. ¡Una obra necesaria para el sector y para la ciudad que no puede ser sustituida por una plataforma peatonal aérea!

A efectos del debate que se propone en esta carta abierta, cabe destacar dos aspectos medulares en la propuesta de Bofill: La consideración integral del Jardí del Turia con el Port Vell, con ejes viales estructurantes en el norte y el desarrollo urbano colindante, en el cual se advierte una trama urbana tejida sobre la continuidad de la Alameda y la que será la Avenida de Francia en el PAU redactado por Vetges Tu i Mediterrania en 1990.

El 22 de marzo de 2022, la vicealcaldesa y edil de Desarrollo y Renovación Urbana, Dña. Sandra Gómez, presenta un esbozo/esquema de los criterios o líneas básicas de la ordenación del PAI del Grao, realizada por la empresa pública AUMSA. En la Comisión de Seguimiento del Convenio del PAI (Ayuntamiento - Generalitat), que presiden la señora Gómez y el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, participan los concejales de Movilidad y Vivienda, D. Giuseppe Grezzi y Dña. Isabel Lozano; Dña. María Blanca Giménez, subsecretaria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y Dña. María Oliver, subdirectora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

En la propuesta AUMSA-2022, ampliamente difundida por los medios, hay aspectos que, en lugar de medulares, pueden ser desmedulares.

Veamos: Julio Monreal dedica al PAI del Grao su Noray titulado Se abrirán grandes alamedas (o no), publicado en LEVANTE-EMV el 26 de marzo. En el artículo (2) Monreal reseña el debate político, profesional y vecinal que ha suscitado el esquema/esbozo sustentado por la señora Gómez; debate al que prefiero llamar político-técnico-ciudadano porque las/os profesionales y académicas/os que participan o pueden participar en el mismo no son sólo de la Arquitectura, el Urbanismo o el Paisajismo, sino de la Historia, la Economía, la Sociología, la Psicología o la Salud, por la diferencia (inédita) que se establece entre lo saludable y lo biosaludable; porque las/os vecinas/os interesadas/os no son solo de barrios aledaños (Grau Port, Vilanova del Grau, Natzaret Penyaroja y Moreras) o de los quince (15) que confluyen en la Junta Municipal del Marítimo (entre los cuales se encuentra Albors), sino de los ochenta y ocho (88) barrios de la ciudad, más los del entorno metropolitano. Y respecto a las/os políticas/os se entiende que son las/os del gobierno y la oposición. No es una incoherencia que en la Comisión de Seguimiento del Convenio participen políticas/os y técnicas/os del Ayuntamiento y la Generalitat. Así ha sido en los debates que han precedido los más importantes y consolidados logros urbanísticos de la ciudad entre 1979 y 2019, como lo reseña con detalle y rigor Fernando Gaja en su libro de próxima presentación (3) : Del rescate del Saler, el cauce del Turia o el Solar de Jesuitas, a los logros semiconsolidados o en proceso del Cabanyal-Canyamelar, el Parque Central o el PAI de Benimaclet, entre otros.

Por mi parte y en calidad de vecino de València y del mundo, me permito señalar tres incoherencias estructurales: La Alameda histórica terminaría debajo de un puente como el cauce histórico termina hoy bajo una rotonda del puerto, mientras se rescata y destaca la pista para bólidos, de 14 m de ancho, diseñada por un ingeniero alemán especialista en circuitos de F1, convertida en ruta biosaludable, como si los diez kilómetros del aledaño Jardí del Turia no lo fueran. ¿Cuál sería la diferencia?

Como se reseña en el artículo La Alameda y el Paseo al Mar (4) , la Alameda de València tiene una historia tan antigua como discontinua y abrupta: El primer tramo, que parte de los Jardines del Real o Viveros, fue Prado en el siglo XVI, pasó a Bulevar (paseo con arbolado) en los siglos XVIII y XIX, como se ilustra en el bello grabado de Alexander Laborde (1808); y en el XX se convirtió en pista urbana con dos filas de aparcamiento en la mediana; a reformar en el XXI5 . La continuidad de la Alameda desde la plaza/rotonda de Zaragoza hasta el cruce con Eduardo Boscá y el puente del Ángel Custodio, se desarrolla en la última década del siglo XX con mediana arbolada. El proyecto, de 1986, era con palmeras. A partir de aquí la Alameda se estrecha y pega al borde del cauce histórico y a la fachada sur del PAU de la Avenida de Francia -en una especie de vial ajardinado-, hasta estrellarse con el muro que protege el foso de las vías del tren…

El documento denominado Planeamiento y Propuestas Urbanas en la Franja Marítima de València (PPU-FMV) 1946-2016-2030, fue generado en 2017, en ORBE (6) , con el objetivo de reseñar, con pocas palabras y una imagen, los principales planes y propuestas formuladas por autoridades, técnicas/os (profesionales o de universidad) y vecinas/os, desde el Plan General de Valencia y su Cintura, de 1946. El trabajo quedó incompleto -con solo 30 planes y propuestas- y sin la revisión y valoración colectivas planteadas cuando se aceptó la tarea. El documento se presentó como borrador 0.2.

En el PPU-FMV faltaron varios planes y propuestas. Por ejemplo, en la alusión al PERI de 1982 se utilizó una imagen de la plaza/rótula de enlace del Jardí con el Puerto (7). La foto de la izquierda es de la tercera alternativa, con desarrollo urbano del área colindante y ordenación de la dársena histórica. La de la derecha corresponde al capítulo Prefiguraciones, imágenes y proyectos del libro La Valencia Marítima del 2000 (8) , con texto de Juan Luis Piñón y prefiguraciones, imágenes y proyectos de Juan Luis Piñón, Juan Pecourt, Matilde Alonso, Javier Bernabé, Carmen Blasco y Pablo Martí. La Avenida de Francia avanza rauda desde la del Antiguo Reino hasta el borde de la dársena (con dos torres) y la desembocadura abierta del cauce que es flanqueado por sendos lungofiume, paseos que bordean un río: La Alameda y el que fue cegado impunemente por la construcción del Oceanográfico.

La imagen de la izquierda es tomada de página 109 libro de Fernando Gaja (ver nota 3); y la de la derecha corresponde al esbozo/esquema de la ordenación del PAI del Grao, AUMSA 2022, un parto de los montes después de 40 años de encargos, concursos y propuestas académicas y vecinales, como el Paseo del Cuc de LLum, que se recoge en el punto 6 del Manifiesto de la PELPAP, 2014.

Señor Alcalde, señora Rectora de la UV, señor Rector de la UPV, señora presidenta del CTAV y señora presidenta de la Federación de AAVV, espero que este escrito ilustrado les anime a propiciar el debate interdisciplinar, intersectorial e interinstitucional que demanda un ámbito estratégico de la ciudad como es el PAI del Grao en el siglo XXI. Cordial saludo y muchas gracias.

(9) Ciudadano colombo-español, vecino de Albors, Camins al Grau, desde 1991; Arquitecto por la Universidad del Valle (Cali, Colombia); jubilado (PAS) por la Universitat Politècnica de València (2015); participa en la Asamblea del 15M Algirós (2011-2014) y en la Plataforma El Litoral per al Poble (PELPAP) desde su creación, en 2014.