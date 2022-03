El PSPV de València encara su congreso comarcal en la ciudad, que se celebra el viernes 1 y el sábado 2 de abril, con un discurso repleto de críticas a Compromís y el alcalde Joan Ribó. El portavoz del PSPV y concejal de Hacienda Borja Sanjuán ha presentado al socialista como "el único proyecto progresista no agotado" para la ciudad. Además, en alusión a las declaraciones realizadas por Ribó, en las que dejaba caer que cuestiones como la Guerra de Ucrania y la crisis que puede llevar aparejada no le animan a seguir en la alcaldía ni a presentarse a las elecciones de 2023, Borja Sanjuán ha afeado sin citarlo al alcalde porque "le agotan" las problemas y parece no tener energía cuando "se le ponen las cosas más difíciles". Por eso, "solo con un proyecto político no agotado y progresista para la ciudad de València, liderado por la vicealcaldesa Sandra Gómez" se pueden "resolver los verdaderos problemas de la capital y de los trabajadores", han expresado.

Relacionadas Sandra Gómez volverá a presentarse para liderar el PSPV de la ciudad