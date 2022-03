El congreso de València endurece el discurso del PSOE frente a Compromís

El PSPV encara su congreso comarcal en València, que se celebra el viernes 1 y el sábado 2 de abril, con un discurso repleto de referencias a Compromís y el alcalde Joan Ribó. El portavoz del PSPV y concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, presentó el proyecto socialista como «el único proyecto progresista no agotado» para la ciudad.

Además, en alusión a las declaraciones realizadas por Ribó, en las que dejaba caer que cuestiones como la Guerra de Ucrania y la crisis que puede llevar aparejada no le animan a seguir en la alcaldía ni a presentarse a las elecciones de 2023, Borja Sanjuán censuró, sin citarlo, al alcalde porque «le agotan» los problemas y parece no tener energía cuando «se le ponen las cosas más difíciles». Por eso, «solo con un proyecto político no agotado y progresista para la ciudad de València, liderado por la vicealcaldesa Sandra Gómez», se pueden «resolver los verdaderos problemas de la capital y de los trabajadores», expresó.

Sanjuán volvió a marcar distancia respecto a Compromís: «nuestros socios de gobierno presumen de nuestros hitos en la gestión», llegó a decir tras recordar que el martes la coalición valencianista se hacía eco de que los gobiernos progresistas han saneado el ayuntamiento. «Hemos reducido un 60% la deuda que heredamos del PP», subrayó Sanjuán, en un mérito que reclamó para el PSOE.

En cuanto a la ponencia política que se va a debatir y trabajar en el congreso socialista, Sanjuán señaló que se abordarán los hitos logrados en «la movilidad metropolitana» con la puesta en marcha inminente de la Línea 10 del Metro. Además, el portavoz socialista señaló que dentro de esa visión supramunicipal «la EMT debe integrarse en la Agencia Metropolitana del Transporte».

Respecto a la estrategia global, el PSPV proclama una ciudad «periférica» donde todos los barrios tengan los mismos servicios de calidad. «Tenemos que llevar una plaza del ayuntamiento a cada barrio», expresó Borja Sanjuán.

Por su parte, el secretario de organización, Carlos Vila, explicó cómo serán las sesiones de este 14 Congreso del PSPV de la ciudad de València, «donde participarán 160 militantes de las agrupaciones de toda la capital con una representación paritaria».

Vila subrayó que el objetivo de este foro es elegir la nueva ejecutiva que acompañará a Sandra Gómez en su cometido de «liderar la ciudad a todos los efectos». Para Vila, el congreso servirá para consolidar «una secretaría general potente», capaz de «hacer frente a los retos de este mandato, con la vista puesta en las elecciones municipales y en los retos de dar soluciones a los problemas de la ciudad».

En esa línea, los socialistas constituyen «el proyecto más valiente y solvente», en palabras de Sanjuán, y tienen «la capacidad y las ganas», frente a Compromís, de seguir acometiendo las grandes reformas pendientes en la capital valenciana. El foro será clausurado por Arcadi España, conseller y miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez; y por Adriana Lastra, la vicesecretaria general de este mismo órgano federal. La presencia de ambos líderes, la mano derecha del president Ximo Puig (España) y la de Sánchez (Lastra), representan también el pleno apoyo de Puig y del presidente de Gobierno a Sandra Gómez y a su proyecto político.