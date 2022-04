Problemas hasta para ser enterrado. El segundo de los migrantes sintecho que murió enfermo en una fábrica abandonada de València el pasado 22 de febrero, de nombre Richard, será enterrado finalmente el próximo 22 de abril con un entierro de beneficencia sufragado por el Ayuntamiento de València, pero el sacerdote que lo atendía, Pedro Miret, lamenta que ese servicio gratuito obligue a trasladar el cuerpo directamente desde el Instituto Anatómico Forense hasta el Cementerio General y no permita hacer una "parada" en su parroquia para tener un funeral católico, que era su religión, asegura Miret. Y lo lamenta más aún porque a ese funeral está previsto que acuda el hermano del difunto, otro sintecho que vive en Italia y que ya ha reconocido el cadáver y ha declarado la insolvencia de la familia.

Como ha venido publicando este periódico, a mediados de febrero murió en una fábrica abandonada un sintecho ghanés de 52 años que estaba gravemente enfermo. Y una semana después, en el mismo lugar, murió otro compatriota de 43 años que, al contrario del primero, aún no ha sido enterrado. Entre la asociación que lo atendía y el ayuntamiento han podido localizar a un hermano suyo en Italia, también sintecho, que se ha trasladado a València para reconocer el cuerpo y "demostrar" la insolvencia de la familia para afrontar un funeral.

"Hemos hablado con el cementerio y nos dicen que no es posible hacer esa parada", asegura el sacerdote

En consecuencia, el Ayuntamiento de València le ha concedido un entierro de beneficencia, es decir, un entierro costeado íntegramente por la administración local. Y el juez ha establecido que ese entierro que produzca el próximo 22 de abril en el Cementerio General. El problema, según el sacerdote Pedro Miret, es que ese tipo de funeral únicamente incluye el traslado del lugar donde permanece el cuerpo hasta el cementerio y no permite hacerle una misa funeral. "Hemos hablado con el cementerio y nos dicen que no es posible hacer esa parada", asegura el sacerdote, quien garantiza que "este chico iba la iglesia, colaboraba con la iglesia y era católico, por lo que lo justo sería que tuviera una despedida como Díos manda". Así pues, ha pedido públicamente que alguien del consistorio asuma esa responsabilidad y permita esa despedida final, que no tiene un coste añadido aunque no esté en el protocolo de este tipo de entierros.

Miret valora además el hecho de que a ese funeral vaya a asistir el hermano del difunto, venido desde Italia, y sea la mejor despedida que se le puede dar, dadas las circunstancias.