El PP asegura que el Ayuntamiento ha impuesto en tres meses más de 40.000 sanciones por acceder a Ciutat Vella en coche

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de València Carlos Mundina ha asegurado que el consistorio ha impuesto en los tres primeros meses del año más de 40.000 sanciones a vehículos que han accedido al Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella. Para Mundina, esta "barbaridad" de multas es "un escándalo" y "demuestra el afán recaudatorio" del Govern del Rialto, que, a su juicio, "fríe a multas a personas que quieren acceder al centro simplemente para ir a su casa, para ir a trabajar o para llevar a sus hijos al colegio".

El edil del PP, en un comunicado, ha criticado que no haya habido una moratoria durante las Fallas y que el Ayuntamiento "haya seguido multando a pesar de los cortes de calles y la dificultad de acceso de vehículos que sufren en fiestas". "En el mes de marzo se han impuesto casi 6.000 multas, lo que evidencia una clara falta de empatía por parte de este gobierno municipal", ha concretado.

Alta recaudación

Además, ha afirmado que en los tres primeros meses del año el equipo de gobierno "ha recaudado más de 250.000 euros y, sin embargo, no ha hecho nada para mejorar el transporte público ni se han ofrecido alternativas para aparcar". "No pueden criminalizar al vehículo privado, freír a multas a los conductores y no darles una alternativa de transporte público de calidad", ha lamentado Mundina, al tiempo que ha señalado que "hasta los propios vecinos han mostrado su malestar por la puesta en marcha del APR Ciutat Vella, de manera precipitada y sin consenso".