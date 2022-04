Las alas de la ciudad

Alcotán, alcaudón, torcecuello y pito real. Nombres que la generación +45 asocia a la Fauna Ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente en estepas, montañas, valles y llanuras. Pero las cosas han cambiado. La presión urbana y los cambios en la sociedad han ido generando nuevos ecosistemas para las aves de la península. Tanto, que lo que antes eran notas más o menos contadas y previsibles, desde los nidos de cigüeñas a los palomares de tejado es ahora un complejo entramado en el que parques urbanos, edificios, monumentos, jardines, zonas de cultivo, ríos y puertos entretejen un tablero al que aves migratorias, endémicas o invasivas se intentan acomodar. Como en València.

«Atles de les aus reproductores i hivernants de València», la última publicación de la concejalía de Bienestar Animal, es una aportación realizada por el biólogo e investigador de la ornitología urbana Enrique Murgui y que se presentará el próximo día 4 en el salón de Cristal del Ayuntamiento. «Este libro incide en la confluencia que se da en las ciudades de una gran concentración humana y de una necesidad de cambiar las ideas preconcebidas que hemos heredado sobre cómo debe ser una urbe. Sobre lo que hay que situar la acción política. Y estudios como el de Enrique Murgui suponen un aliciente», ha valorado la concejala Glòria Tello.

En la publicación se hace una revisión metódica, con las dificultades propias de lo que supone la contemplación, catalogación, cuantificación y ubicación geográfica de las aves que sobrevuelan tejados, antenas, grúas, azoteas y almenas de la ciudad. Una reivindicación del espacio urbano como lugar de investigación porque «una ciudad moderna, especialmente una ciudad compacta como València implica la formación de roquedos artificiales que son los edificios, con bosques y prados -parques, solares y parcelas del hábitat natural que aún subsisten-». Un lugar donde el edificio sustituye al risco para anidar y donde el jardín se convierte en la despensa. Tiene sus ventajas. Por ejemplo, que «las ciudades, al tener una temperatura mayor que su entorno, le permite gastar menos energía para mantener el calor corporal». Y, para qué negarlo, inconvenientes: «la iluminación artificial les puede alterar, la contaminación afecta su fisiología y al número de invertebrados que sirven de alimento». El ave urbana, por lo general, tiene menos salud que la rural.

Estudiar las aves urbanas es también un vínculo con los propios habitantes «que están cada vez más lejos del medio natural, reduciendo su empatía con los problemas de conservación. Dicho de otro modo: alguien que se preocupa por la disminución de gorriones en su barrio será sensible a la extinción de orangutanes en Borneo». Por lo que «la ciudad es un buen lugar, cuando no el único, para tener conciencia ecológica». Una población que, por razones obvias, encuentra acomodo en dos espacios: los jardines urbanos y los solares abandonados, que para el autor tienen un más que estimable valor ecológico. «Los periodos que permanecen sin edificar pueden llegar a ser muy largos y no debería ser excusa para el abandono de su gestión», pero señala especialmente como muy valiosos los de la zona a construir en Malilla -parte de los cuales ya tienen máquinas en funcionamiento- o los de la ZAL «que compensaría el desaguisado que comportó su instalación sobre la huerta de la punta».

Del mapa de la ciudad de València -de la que, en este estudio, se ha excluido deliberadamente el Parque Natural de la Albufera al no ser representativo de «fauna urbana» y el puerto no figura por falta de autorización- presenta una configuración con espacios naturales y artificiales. No es de extrañar que una buena parte de las cerca de 120 aves catalogadas residan en las zonas más naturales o naturalizadas del término estudiado.

La crisis del gorrión

Águilas, gavilanes, lechuzas, garzas, cormoranes y halcones -con uno censado en la avenida Cortes Valencianas- forman parte del elenco de plumíferos, gracias fundamentalmente a los espacios que, no siendo l’Albufera, sí que tienen un importante componente natural no urbano, especialmente la pinada de Massarrojos y el nuevo cauce. Este último, por ser un humedal y su cercanía con la Albufera, se confirma como una gran zona de avistamientos. Son numerosas las especies que se señalan observadas casi exclusivamente ahí y en la huerta recayente: morito, garza, focha, calamón, cormorán, chorlitejo, zampullín, «collverd», martín pescador, etcétera.

En la zona norte aparecen también especies tan poco urbanas como la perdiz roja, la lechuza, el mochuelo, el cárabo o el gavilán.

Una especial atención merece el «teuladí», el gorrión común, que sigue en regresión, y sobre la que Murgui recomienda «arbitrar medidas de conservación». No en vano, ha perdido la mitad de su censo entre las dos tandas de observaciones. «La reducción de población se puede deber a muchas causas: desde la disminución de recursos alimenticios en las ciudades hasta las ondas electromagnéticas».

El estudio es benévolo con algunas de las especies más debatidas en la fauna urbana: las cotorras de diferente especie que, una vez liberadas de las jaulas, han anidado en distintas zonas de la ciudad. En la totalidad de ellas se sostiene que son especies que no generan desequilibrios ecológicos. Incluso se da la paradoja de que el Aratinga de Guayaquil -distinguible por su cabeza roja- «plantea un interesante dilema: al ser un ave exótica, quizá no debería ser objeto de medidas de conservación. Pero dado su estatus global de especie Casi Amenazada, cabe preguntarse si la población de València no debería ser objeto de medidas de protección». Sí que alerta en el posible crecimiento de la Cotorra Argentina -la más abundante y cuyos nidos son distinguibles en las palmeras- «por la que sería necesario llevar a cabo estudios rigurosos para controlar su población».

Por contra, el autor sí que considera «necesaria» la gestión de la paloma porque «en gran número pueden interferir en la vida de los ciudadanos». Lo mismo que la tórtola turca -fácilmente reconocible por su collar de color negro-. También observa la expansión de la gaviota patiamarilla «que puede ocasional conflictos con los ciudadanos, a veces exagerados».

Entre las especies que se encuentran distribuidas prácticamente en todo el casco urbano están observados también el vencejo común, el cernícalo, la urraca común, el carbonero, la golondrina (en la época de verano), el mosquitero común, petirrojo europeo, o la curruca de cabeza negra, así como el mirlo común (inconfundible por su pico amarillo sobre un pelaje negro) y el estornino negro, un clásico de la fauna de los jardines ciudadanos, cuya población sigue al alza.

El autor incide como conclusiones que la mejor estrategia para la conservación de la biodiversidad en la ciudad «sería detener la urbanización de más suelo, especialmente en un contexto de nulo, cuando no negativo crecimiento demográfico». Y ya puestos con lo que hay, apuesta por conservar y restaurar los hábitats naturales, como el pinar de Massarrojos y los humedales «que albergan buena cantidad de especies, algunas de ellas muy escasas», siendo prioritarias «la desembocadura y la cabecera del Turia». En la huerta, obviamente, alerta de «la destrucción física» de la misma».