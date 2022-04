La concejala del Grupo Municipal Popular Julia Climent ha denunciado que las playas de la ciudad de Valencia no están listas y preparadas con todos los servicios “por culpa de la dejadez, falta de planificación y de gestión del gobierno de Compromís y PSPV”. La regidora se ha referido así tras conocerse que el servicio de hamacas, quioscos y sombrillas "no va a estar a tiempo en Semana Santa porque la adjudicación no ha salido a tiempo".

"El concejal Giuseppe Grezzi que no ha hecho el trabajo a tiempo y ahora su falta de profesionalidad y diligencia lo paga toda la ciudad”, lamenta la regidora del PP Julia Climent “Es una prueba más de la dejadez de Compromís y , en este caso, del señor Giuseppe Grezzi que no ha hecho el trabajo a tiempo y ahora su falta de profesionalidad y diligencia lo paga toda la ciudad”, ha señalado Climent, que ha recordado que la Semana Santa es clave “para nuestra hostelería y para todo el sector turístico y es obligación del equipo municipal tener los deberes hechos para que los turistas tengan todos los servicios”.