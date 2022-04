El Grupo Municipal Popular ha denunciado el estado de la instalación deportiva ubicada en la plaza Dr. Seguer, en el barrio de Beniferri. Los populares han criticado que el espacio no cuenta con un acceso habilitado para garantizar la seguridad de sus usuarios, ni se ha adecuado para practicar correctamente ningún deporte en su interior. “La instalación deficiente de Beniferri es una broma pesada a la comunidad deportiva y a los vecinos del barrio que demuestra el menosprecio del Gobierno Municipal al fomento del deporte en Valencia”, ha declarado la concejal Popular, Marta Torrado. Por ello, el PP ha exigido a Compromís y PSOE que trabajen por mejorar los espacios deportivos de la ciudad.

En una visita realizada a las inmediaciones para escuchar las numerosas quejas de los vecinos, los populares pudieron comprobar el “sinsentido” de la instalación que el Gobierno Municipal tilda de “multideportiva”. Al estar ubicada en medio de un descampado, "para poder disfrutar de la instalación los vecinos deben atravesar un terreno rocoso y de barro que impide el acceso, con riesgo de caída". “Es un proyecto a medias en el que no se han diseñado las formas de acceso imprescindibles para que su uso no suponga un riesgo para los viandantes y que garanticen que se trata de un espacio inclusivo con aquellas personas con dificultad en la movilidad u otras necesidades”, ha reclamado la edil del PP.

Los populares han señalado que, una vez dentro, la instalación muestra todas sus carencias. “El ejecutivo local encabezado por Joan Ribó vendió esta instalación como multideportiva cuando el espacio únicamente está dotado de dos canastas para jugar al baloncesto”, ha explicado Torrado. En este sentido, la regidora ha denunciado que, aunque las canastas cuentan con la altura reglamentaria, la cancha es de un tamaño menor al habitual, dejando como resultado un conjunto desproporcionado en el que se dificulta la práctica del deporte. Asimismo, la concejala ha negado que practicar balonmano en la instalación sea posible, tal como defendían desde el gobierno local. “La propuesta de Compromís y PSOE para fomentar este deporte en el barrio es utilizar los accesos a la cancha a modo de porterías, porque ni siquiera hay dos habilitadas en el nuevo espacio”, ha criticado la munícipe popular.

Otra de las principales denuncias de los populares y los vecinos es que la instalación cuenta "con unos paneles a modo de pared demasiado bajos para contener las pelotas dentro del espacio, lo que obliga a desplazarse continuamente al descampado para recuperar los balones que, además, acaban invadiendo calles y viviendas cercanas”, ha explicado Marta Torrado. Por ello, los populares han presentado una batería de preguntas a la Comisión Informativa de Deportes para conocer si se trata de un proyecto temporal o si se ha planeado su mejora urgente. “Valencia necesita un Gobierno Municipal que cumpla su compromiso y fomente el deporte y los hábitos de vida sana entre los vecinos de la ciudad”, ha reclamado la edil del PP.

Respuesta del PSOE

Fuentes del grupo municipal socialista han explicado que la instalación citada "se ha hecho donde pidió la asociación de vecinos porque era el único terreno municipal disponible dentro de la pedanía y no querían cruzar la Avenida de Cortes Valencianas como les ofrecimos". La pista no está acabada "porque falta la red y las escaleras de acceso". En Beniferri por fin hay "una instalación de deporte que nunca se ha hecho". Una de las fotos que ha distribuido el PP a la prensa "está hecha desde el lado del descampado y no desde donde se hará el acceso con la escalera". Además, la zona de la imagen fotográfica es "un vial a desarrollar y por eso los vecinos decidieron que era un sitio estratégico".