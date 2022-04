Ciudadanos critica que el Rialto solo "abra" una de las siete playas en Semana Santa

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València Fernando Giner ha denunciado "el abandono de Joan Ribó a las playas de València de cara a la Semana Santa y las vacaciones de Pascua". Concretamente, ha lamentado que el servicio de vigilancia y socorrismo "tan solo vaya a ponerse en marcha en una de las siete playas de la ciudad, la del Cabanyal, y por un tiempo muy limitado: del 14 al 18 de abril".

El portavoz de la formación liberal ha declarado: “Un año más, el servicio de playas es deficitario e ineficiente. Tan solo se abrirá la playa del Cabanyal, y además del 14 al 18 de abril. Esto es, desde el miércoles santo hasta el lunes de Pascua, cuando en realidad los colegios no retoman las clases hasta el 25, una semana más tarde”. Además, Giner también ha remarcado que el propio horario en el que se mantendrá la vigilancia es reducido: “De 11 de la mañana a las 4 de la tarde, cuando ahora las horas de sol duran hasta las 8 de la noche o incluso más”, ha denunciado.

Con todo, el portavoz de Cs en València ponía en duda que los vecinos de la ciudad no vayan a aprovechar el buen tiempo y las vacaciones para ir a la playa, mucho más allá del lunes de Pascua, último día de servicio. “Y no solo a la del Cabanyal, sino a cualquiera de ellas”, ha matizado. “De hecho, estamos ante un nuevo desdén del gobierno de Ribó a las playas del sur, puesto que en ninguna de ellas se ha pensado tampoco en habilitar el servicio de socorrismo y vigilancia durante la Semana Santa”.

Por último, Giner también ha denunciado que el servicio de inspección de la calidad del agua no entre en servicio hasta verano, cuando las playas se empiezan a usar mucho antes: “No entendemos por qué no se están haciendo ya muestreos de la calidad del agua, sobre todo teniendo en cuenta que hace escasos días denunciábamos vertidos de la depuradora en las playas de Pinedo”. Así, pide al ayuntamiento que se tome más en serio la seguridad de los ciudadanos, que podrían poner en riesgo su salud al bañarse en aguas contaminadas. “Ahora mismo no sabemos en qué circunstancias o condiciones están nuestras playas”, advierte.