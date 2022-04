La vicealcaldesa de València y portavoz socialista en su ayuntamiento, Sandra Gómez, se ha mostrado más conciliadora respecto a sus socios de Gobierno y ha defendido el trabajo de la coalición progresista sin descalificar, como "agotado" el proyecto de sus socios de Gobierno, Compromís. Más contundente se ha mostrado, sin embargo, frente al diputado nacional de la formación naranja, Joan Baldoví, con el que dice que no va a perder ni un minuto después de que este la ninguneara con la frase: "¿Sandra Gómez, quien es Sandra Gómez?

En su entrevista para A Punt, la vicealcaldesa socialista repitió que el socialista es el único proyecto no agotado y defendió la posibilidad de liderar el gobierno municipal en 2023, unas declaraciones que no sentaron bien entre sus socios de Gobierno, con la respuesta de Baldoví entre ellas. Hoy, sin embargo, Gómez ha querido ser más conciliadora. "Hablo de 2023. La ciudad ha cambiado de 2015 a 2023 y, por lo tanto, se abre un nuevo ciclo donde los retos y las oportunidades de la ciudad son distintas", ha planteado la vicealcaldesa. "A eso me he referido en todo momento, tanto en mis declaraciones públicas como en cualquier medio de comunicación. No me he referido a otra cuestión", ha precisado Sandra Gómez.

Respecto al cuestionamiento personal que le hizo el diputado de Compromís Joan Baldoví, la vicealcaldesa ha asegurado que no tiene "ni un minuto que perder en quien solo busca desde Madrid la polémica" en las redes sociales.

Según Sandra Gómez, en València "hay mucho trabajo" y ella está centrada en "resolver los problemas" de esta ciudad y de sus habitantes", tras lo que ha manifestado que no tiene "ni un minuto para poder en quien solo busca desde Madrid la polémica en redes sociales". "Hay mucho trabajo en València. Yo estoy dedicada a resolver los problemas de mi ciudad, de los valencianos y valencianas. Por lo tanto, no tengo ni un minuto que perder en quien solo busca desde Madrid la polémica en redes sociales", ha aseverado la responsable socialista.