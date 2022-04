El colectivo Per l'Horta acaba de anunciar en una nota de prensa que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana "ha vuelto a anular el Plan Especial de la ZAL de La Punta de València impulsado por la Generalitat Valenciana. Según esta entidad, "el tribunal estima el recurso de la asociación de Vecinos de La Punta-La Unificadora, lo que representa una nueva victoria ciudadana". Según el fragmento de la sentencia que ha remitido Per l' Horta a la prensa, "La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ-CV en sentencia del pasado 31 de marzo de 2022 compuesta por los magistrados. Dª Desamparados Iruela Jiménez, D. Antonio López Tomás y D. Andrés Barragán Andino, ha fallado estimar el recurso contencioso-administrativo número 41/2019 deducido por la Asociación de Vecinos de La Punta-La Unificadora frente a la resolución de la Consellería de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del Territorio de 17 de diciembre de 2018, que disponía aprobar definitivamente el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de València (BOP de València n.º 249, de 28 de *decembre de 2018)". Así, "se declara nula la resolución de 17 de diciembre de 2018 y se anula el plan especial de la ZAL por ser contrarios al derecho", añade el texto legal distribuido por Per l'Horta.

La organización ecologista y ciudadana ha convocado una rueda de prensa mañana sábado en la que representantes de la Asociación La Punta-La Unificadora, el Colectivo Per l'Horta y la plataforma Ciutat-Port "aportaremos más detalles sobre el contenido de esta histórica sentencia y haremos nuestras valoraciones", han añadido las mismas fuentes.