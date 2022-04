«Aun estando muy en contra de los censos, que no tenemos actualizados ni prentendemos, calculo que seremos ochenta mil personas de población gitana en la Comunitat Valenciana. Si todos se reunieran en una misma población, serían el séptimo municipio más grande del territorio. «La minoría étnica más numerosa". Y que, según asegura Jesús Ramírez, de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana, siguen viviendo "el antigitanismo más absoluto". Que se sustancia en "encontrar carteles de "se necesita camarero. Abstenerse gitanos"". Eso sigue pasando. Como muchos otros casos: Una chica de población gitana, de nuestro colectivo, está limpiando un portal y entra una propietaria y llama a la empresa "porque yo no quiero gitanas en mi portal". Si el antigitanismo funciona y nos hace daño, es responsabilidad de toda la sociedad erradicarla".

El Salón de Cristal del Ayuntamiento ha abierto sus puertas el Día Internacional del Pueblo Gitano, para poner el foco en la visibilización y el reconocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano como “el mejor antídoto contra la discriminación” en palabras de la vicealcaldesa Sandr Gómez, quien aludió a “todas las víctimas de esas persecuciones históricas que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos, pero que lamentablemente hace pocos meses vimos en la cara de Olga, la niña romaní que murió en Grecia bajo la indiferencia de las personas, atropellada por una puerta corrediza de una fábrica en Keratsini”, recordándose también al colectivo gitano en Ucrania “que en muchos casos está soportando un trato discriminatorio” y se enfrenta a dificultades para encontrar transporte y acogida cuando intentan huir de la tragedia.

"Nuestros objetivos son muy transversales porque pasan por todo: llevamos siglos, desde 1499 hasta la Constitución de 1978 sufriendo de pragmáticas en contra del pueblo gitano en el que nos han robado la libertad sin motivo alguno. Que nos la quiten la libertad por una pandemia se entiende. Pero no porque sí, por ser gitano, te dejan indefenso. A lo largo de estos siglos, y son esas medidas, se ha pretendido quitarnos la identidad. Necesitamos que la sociedad mayoritaria entienda que nuestra aportación es importante. No se entiende España sin nuestra aportación de principios y valores. La sociedad será más justa mientras más se cuente con los gitanos. Y los presupuestos, y las listas electorales o los puestos de trabajo, que es lo que hace salir de la precariedad. Cuando las empresas públicas y privadas lo entiendan".

Existe también la corriente contraria: "es que son ellos los que no se integran". "Lo que ven como una no integración nuestra, nosotros lo vemos como un antigitanismo y un rechazo, que es lo que nos impide subirnos al tren de la sociedad. Porque es esa misma sociedad la que nos rechaza".

El antigitanismo existe, que funciona y es real. Hay poblaciones grandes en la que no ves ni un sólo gitano trabajando ni para empresa privada ni para pública". Por lo que la salida es "el autoempleo". Que se sustancia fundamentalmente en dos ramas: "la venta no sedentaria y la venta de automóviles de segunda mano". Porque el carro se ha modernizado. Y ahí es donde, asegura, se ve la discrminación "por culpa del estereotipo". Los gitanos tenemos principios y valores y queremos nuestros derechos fndamentales. Cuando la sociedad nos lo deniega, viene el apartheid.

Y a pesar de todo, si le preguntas a un gitano, a pesar de todo, siempre te dirá que es orgulloso de serlo si volviera a nacer".

Aseguran vivirlo cada día. "Como cuando, en una piscina, un no gitano entra con su familia y paga su entrada. Y va un gitano y le dicen que si no es socio, no puede entrar. para quitarse al gitano de en medio".

La concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, ha alertado de que “la ideología neofascista, la banalización del mal y otros muchos hechos nos hacen estar ahora más que nunca vigilantes respecto de nuestro compromiso de lucha contra la discriminación y contra los delitos amparados en el odio”.

Beamud ha destacado tres recursos municipales “para crear un lugar mejor para vivir con educación, mediación y sensibilización, pero también con denuncias contra los hechos discriminatorios”: la oferta educativa contra la discriminación y el discurso de odio; la oficina de no discriminación que abrirá sus puertas próximamente en la calle Alta, en el Carme, y el Plan de Convivencia y No Discriminación de València, en cuyo diseño han participado 90 entidades del llamado tercer sector.