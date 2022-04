Cien años con la orden de busca y captura a Jesús de Nazaret

Llevan cien años siendo «los malos de la película». Los romanos malcarados que prenden a Jesús para hacerle mil tormentos. En la Semana Santa Marinera son los protagonistas de la escenificación bíblica cuando enfilan la calle de la Reina para consumar la orden de arresto. Después, el mismo día (el Miércoles Santo), protagonizan la lanzada, el momento en el que rematan al Mesías más que agonizante. Lo tienen asumido y así lo reconoce el presidente, Pepe Tomás. «Si no hay muerte no hay resurrección. Entonces, no hay Semana Santa. Si: somos los malos, pero esenciales».

Se llaman Longinos en atención al nombre del soldado que, según las Escrituras, confirmó la muerte de Cristo atravesando su costado con una lanza. Los Longinos son «los romanos» en la Semana Santa Marinera. No los únicos, porque también están los Pretorianos y los Sayones. Pero son una soldadesca famosa, de los personajes más peculiares de la fiesta de los Poblats. Y llegan a la edición de la fiesta en 2022 dispuestos a rematar el centenario. El que debían haber celebrado un año antes. Más relucientes que nunca preparan cascos, penachos, brazaletes, cascos y armas. Fueron los últimos en celebrar actos en la interrumpida Semana Santa de 2019. Poco después de que el soldado Nicolás Tobaja le hiciera probar a la imagen el vinagre y que el soldado Salva Gallart se santiguara y la alanceara, los cielos se abrieron y mataron la fiesta. La que ha seguido parada durante 2020 y 2021, aunque la lanzada sí que pudo celebrarse dentro de la iglesia el pasado año. Romanos con mascarilla. Se basan «en la tradición», la fecha de 1921 como inicio de su historia, «a pesar de que se nos atribuyen fundaciones en 1925, 1926, 1927, 1928 y 1930». «El año se preserva por tradición oral, ya que de los años de guerra no quedó ningún documento. La fecha de 1925 es la primera en la que tuvieron trono-anda y quizá ahí se da lugar a la confusión». Los Longinos recuerdan en su historia la edición de 1966, en la que se dieron la satisfacción de emplear el atrezzo de la película «La Caída del Imperio Romano». Y alboreando el siglo ya incorporaron a las mujeres a las fuerzas armadas del imperio. Por eso, hay longinos y longinas, que se completa con el Pueblo Romano, que desfila desde 2015. Es un año muy especial para ellos. «Hemos conseguido, además, capear estos años de pandemia sin perder censo. Es verdad que nos gustaría tener algunos más». Estrenan este año el cargo de longinos de honor Carmen de Rosa y Manuel Menéndez. Auguran para este Miércoles Santo un prendimiento de verdadera categoría. En la que, por cierto, Jesús es José Casanova, un miembro de la Oración en el Huerto «que se pone mucho en el papel y ayuda a que la representación tenga el componente dramático que merece». Además, el acto de la lanzada la protagonizará a partir de ahora el Cristo del Salvador, una de las figuras emblemáticas del Cabanyal. Todo en aras a un momento clave de la historia que cumple cien y 2022 años a la vez.