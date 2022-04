«València necesita para 2023 alguien que quiera ser alcaldesa realmente. Alguien sin dudas»

La secretaria general socialista Sandra Gómez se reivindica como la única candidata que está «focalizada» en ser alcaldesa de València en 2023 frente a «las dudas» de Joan Ribó, en Compromís; o a Mª José Catalá, del PP, «más preocupada por los asuntos de les Corts».

Acaba de ser elegida secretaria general por aclamación y su nueva ejecutiva por unanimidad, ¿qué mensaje lanza el PSOE de la ciudad tras el Congreso que acaban de celebrar?

Hay un mensaje muy nítido y muy claro: el Partido Socialista, esta vez, está preparado para tener la responsabilidad de gobernar y liderar la ciudad de València. Esta es la primera vez que desde el año 1991 salimos de un congreso unidos y cohesionados, y eso me da la confianza de que vamos a conseguir la confianza de los valencianos. Es la primera dirección que sale por unanimidad, y la primera, en 20 años, elegida sin ruptura.

Ha incorporado usted a su ejecutiva a nuevos perfiles con una acreditada gestión ¿veremos algunas de estas personas en su candidatura para las municipales?

Para mí era muy importante transmitir el mensaje de que la ejecutiva socialista es una ejecutiva solvente y capaz para gobernar. En primer lugar apostando por los compañeros Borja Sanjuán y Pilar Bernabé, que vienen desarrollando un gran trabajo tanto en el partido como en el ayuntamiento. Además, hemos incorporado a esos perfiles que aportan esa experiencia de gestión como la secretaria autonómica, María Pérez, o el director general Manuel Illueca, o a la concejala Maite Ibáñez por su gran trabajo con los refugiados de Ucrania. Pero todos los componentes son personas con gran representatividad en sus áreas.

¿Qué valoración hace usted de sus 7 años de gobierno con Compromís y en particular de la gestión del alcalde?

Nosotros como Partido Socialista hacemos una valoración muy positiva de la gestión realizada en estos años, ya que hemos resuelto los grandes problemas que nos encontramos, como el endeudamiento del ayuntamiento, la hipoteca reputacional ligada a la corrupción o el desempleo por la quiebra del sistema económico de la ciudad. Ahora bien, València ha cambiado mucho desde 2015. València está en un ciclo distinto, porque tenemos retos y oportunidades distintas. Y ahí lo que yo reivindico es que se necesita un liderazgo político que quiera enfrentarlos y que quiera liderarlos. Porque además tenemos a las puertas de las instituciones, y lo hemos visto en Castilla-León, no un cambio de un gobierno progresista a uno conservador, sino a un gobierno de ultraderecha. En esa línea, a mí me interesa más hablar de las nuevas oportunidades de la ciudad para 2023 que de la ciudad de 2015. Por eso, me interesa más hablar de las oportunidades de inversión y empleo que puede generar la gigafactoría de Volkswagen en València que de la corrupción o el pitufeo de 2015. O de expresiones que están fuera de la realidad diaria de los valencianos como sobres o amiguitos del alma, tal como se ha planteado en una campaña de Compromís.

Sobre la campaña política a la que alude, ¿cree que se han utilizado recursos municipales de forma partidista por parte de Compromís, tal como dice el PP?

Cuando anunciamos una acción de gobierno tenemos que ser muy escrupulosos y distinguir el momento del partido con el momento de las instituciones. Y creo que se necesita ser más escrupulosos si cabe cuando estamos hablando de dar dinero. Un bono de 100 euros lo da el ayuntamiento gracias al esfuerzo impositivo de todos los valencianos, no gracias a ningún partido. Porque queda mal sinceramente. Queda mal, y es normal que se critique.

¿Qué opinión le merece la oposición realizada por María José Catalá y el PP en València?

El Partido Popular no está haciendo una labor de oposición real en esta legislatura. No plantean temas concretos de la ciudad. No tienen una portavoz a la que le interese y le preocupe la ciudad. La portavoz del PP está mucho más preocupada por las cuestiones que se debaten en les Corts que las que se debaten en el pleno del ayuntamiento. Pero es importante que los dirigentes políticos tengan una única prioridad. En mi caso es ser alcaldesa de mi ciudad. No quiero tener un sillón ni necesito un espacio que me sirva para seguir escalando puestos dentro de mi partido. A mí solo me preocupa València y en eso estoy focalizada. El gran problema que tiene el PP de València es que es más fácil verlos en la Magdalena de Castelló que en la Semana Santa Marinera.

¿De verdad cree que el ciclo político del alcalde Joan Ribó está agotado y caducado como ha dicho? ¿Lo ve falto de energías?

Yo nunca he personalizado. Yo sí creo que hay un ciclo político que ha cambiado. La València de 2015 es muy diferente a la de 2023, y se necesitan otros tipos de liderazgos. Donde no quepan dudas. València necesita alguien que quiera ser alcaldesa realmente. Esto requiere un compromiso y una responsabilidad muy importante. Ni tampoco cabe que uno quiera presentarse a la alcaldía de València para tener un espacio orgánico en su partido. De verdad, creo que en el Partido Socialista somos el único partido que presenta una candidata que realmente quiere ser alcaldesa porque ama a su ciudad.