El cardenal Antonio Cañizares presidió la festividad del Domingo de Ramos en la Catedral y dedicó buena parte de su homilía a la situación internacional y las dudas que suscita respecto a la fe. Especialmente disgustado por, según relató, una pancarta que se mostró durante la procesión. «La gente nos pregunta: ¿Donde está vuestro Dios? Confieso, con mucho dolor, he visto una pancarta que dice «Jesús no viene» y lo hacía además encima de una especie de Biblia. Una blasfemia».

El titular de la iglesia en la ciudad hizo por ello referencia a la situación actual, asegurando que «Dios está con los que están muriendo injustamente en Ucrania, asesinados por el poder humano. Jesús sí que viene, pero no con carro de combate, ni siquiera con caballos, sino montado en un borrico, como hombre de paz, sencillo, aclamado por los sencillos. En un borrico cuando no era ni de él. Dios no abandona a sus hombres, ni en los momentos actuales, de tanto dolor. Está ahí, sufriendo, al lado de los marginados y desterrados. Los que tienen que huir de su país para sucumbir al poder de los tiranos»

Y recordó cómo «antes de ayer vi a los refugiados ucranianos de Serra, Torrent, Alaquàs... casi trescientos. Madres con sus hijos mientras sus esposos han quedado peleando y defendiendo a su país. Ahí está Dios con ellos. Él sufre su sufrimiento y no deja a los hombres en la estacada.Ahí está nuestro Dios. Importándole el sufrimiento de los hombres porque lo hace suyo, se despoja de su rango.Su voluntad es que entregue la vida de su hijo para rescatarnos del poder del mal, del enemigo, de la muerte».

«Esos pobres desgraciados»

Con lo que volvió a recordar la pancarta de «esos pobres desgraciados», «¿Cómo que Jesús no viene, si está con nosotros, despojado de todo, eso sí. Sin palabras ni acusación. Ni siquiera ante quien lo negó y traicionó. Ama a todos».

«Vivamos la caridad y el amor y participemos de la Resurrección de Jesús. Porque la nada de Jesús es el todo de Dios. Y ni la losa que le pusieron evitó que llegue su mensaje, porque ha resucitado» y pidió por los refugiados: «que los que han perdido todo lo encuentren todo».

Todas las parroquias de la ciudad celebraron sus procesiones de palmas, más allá de los Poblats Marítims. Procesiones que se celebraron por avenidas, calles y parques y que dieron un color especial a la matinal.