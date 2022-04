¿Se puede estar alegre en un ritual donde se conmemora una muerte? Pues da la sensación de que sí, vista la animación que se vive por las calles de los Poblats Marítims. Los muy creyentes, porque el duelo simbolizado es antesala del júbilo de la Resurrección. Los más moderados, porque había ganas de revivir todos esos pasajes, actos y eso también alegra el ánimo.

No es para menos: mil días hacía que los cristos del Salvador y del Salvador y el Amparo no se reunían a primerísima hora de la mañana. No fue óbice para que cientos, cientos de personas madrugaran para acercarse a ver ese momento y acercarse después a la orilla de la playa. A pesar de que más de uno salió con los zapatos húmedos, porque la matinal, cuando fue el primero de ellos, tenía agua brava. Horas después, la otra imagen ya salió con sol y bañistas en la arena. No por repetidas, las ofrendas a aquellos -pescadores, marineros y emigrantes- perdidos en las aguas del Mediterráneo deja de tener emotividad.

La jornada matinal acogió los Via Crucis, en los que se representan pequeños pasajes del calvario. El más llamativo, una vez más, en Los Ángeles, donde un Jesús infantil es juzgado y azotado (afortunadamente, el romano lo hace de forma muy poco realista) y las Verónicas suben a las tallas para restregar el paño y aparecer la imagen del Cristo martirizado. También se producen los encuentros con dolorosas y los Granaderos se tapan el rostro. Hasta el momento de acabar a mediodía, en el que llega la tranquilidad de los locales sociales. Parada y fonda antes del Santo Entierro, el acto inabarcable.

La Semana Santa se toma un pequeño respiro durante el sábado, en el que las procesiones dejan paso a la socialización y las vigilias. Para los curiosos, a medianoche está el callejeo por las calles escuchando el «trencaperols», el lanzamiento de platos y cubos de agua desde los balcones. Esto, unido a algunas carcasas, anuncian el principio del fin. La Resurrección, que empieza a anunciar que la fiesta recuperada llega a su fin.

De arriba a abajo, representación del juicio y azote a Jesús, episodio de la Verónica, con la Santa Faz en su paño y cubrimiento del rostro de los Granaderos del Canyamelar, representando las tinieblas de la muerte de Cristo.