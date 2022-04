Un sol típico del Domingo de Resurrección; o sea, tórrido, despidió la edición 2022 de la Semana Santa Marinera. Y ante una mirada multitudinaria de vecinos de los barrios marítimos, de curiosos de la ciudad y de turistas sorprendidos por el desfile entre claveles y música de lo más variado, pero siempre alegre, de soldadesca, personajes de época, cristos y muchas túnicas de seda de colores. Ya se ha dicho hasta la extenuación: ha sido la primera casi perfecta desde el año 2018. Pero, sin duda, la mejor que podían imaginarse los que tienen un cierto aprecio por ella después de un tiempo en el que las dudas estaban más que justificadas: ¿sería capaz la fiesta de mantener su cohesión a pesar de que no tiene tantos estímulos a su alrededor como las Fallas?

Las procesiones han dado un buen resultado. Ni se puede ni se debe buscar parangón con las grandes pasiones de otras ciudades de España. Pero València tiene unos alicientes, incluyendo la condición costera de la fiesta, la peculiaridad de sus calles y los servicios que hay a su alcance y que los actos son digeribles y ligeros, para poder convertirse en una alternativa. Pero está a años luz de tener visibilidad. No está, ni de lejos, en los catálogos. Tan sólo llama la atención la ofrenda marinera de los Cristos y, en todo caso, el desfile del domingo. Pero poco más. No hay «madrugàs», no hay azotainas, no hay pasos de penitencia extrema, no hay legionarios ni hay pasos enjaezados hasta el extremo. Pero sí un término medio muy agradable a la vista. Si se quiere explotar.

El presidente de la Junta Mayor, Pep Martorell, cierra su mandato satisfecho: «no se puede pedir más a lo que hemos vivido. Ha sido casi perfecta. Y digo casi porque la lluvia desbarató algunos de los actos, pero conseguir la totalidad todos sabemos que es muy difícil. Pero lo importante es que pensábamos que habría muchos menos particpantes y nos ha sorprendido la cantidad, tanto de personas desfilando como de público».

Ginés se postula a la presidencia de la Junta Mayor La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera prepara un cambio en su equipo rector. Con la finalización del ciclo de tres años, Pep Martorell no continuará al frente del colectivo y la candidatura que, de momento, suena, sería la que está confeccionando Carles Genís. Genís, que acaba de recibir la insignia de plata de la Junta Mayor, pertenece a los Granaderos del Cabanyal y pretende apostar por un rejuvenecimiento, necesario para afrontar los nuevos retos de la fiesta.

Martorell confirma que su ciclo de tres años finaliza. «Sin duda. Hay que dar paso a gente joven». Quien venga tiene por delante muchos deberes por hacer. El ayuntamiento se los ha dado hechos «y es algo que agradecemos: un estudio que ha hecho un análisis pormenorizado de la fiesta. Se han diagnosticado hasta 154 «inputs». De ellos, 87 son favorables para la Semana Santa, 61 son un problema a resolver y seis tienen aspectos positivos y negativos.

Las virtudes son incontables: el equilibrio entre religiosidad y secularicación, la no identificación necesaria entre pertenecer a la fiesta y no ser católico practicante, la autonomía sobre la jerarquía eclesiástica pero, a la vez, el apoyo de ésta, el carácter de fiesta del pueblo, la vida social de las cofradías y de la calle, la tradición familiar, estar atiborrado de patrimonio inmaterial, tener una gran pluralidad en sus cofradías, la proximidad física con el vecindario, incluso su dimensión «humana», respecto a la «hiperdimensión» de las Fallas. En definitiva, una fiesta con todo para dentro y para fuera, pero que necesita pulir los detalles que también son muchos.

Mientras esto llega, que sólo será el tiempo el que determinará si la fiesta crece, se estanca o se queda en el camino, las calles remataron con la Resurrección unos días muy brillantes, que han devuelto las ganas de recuperar las fiestas en la ciudad. Y así será: San Vicente, el Cristo del Grao, la Virgen, con el inicio de su centenario, el Corpus... sensaciones que se han perdido durante mucho tiempo.

La Semana Santa volverá el 31 de marzo de 2023 con la salida de las Dolorosas. Es de esperar, esta vez sí, que lo hagan como si nada raro hubiese pasado.