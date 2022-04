Los contenedores de nunca acabar en Pinedo

La plaza mayor de Pinedo ha sido, durante las últimas semanas, el escenario de un curioso debate sobre la ubicación de los contenedores de basura, que se han acabado por convertir en un auténtico quita y pon y al que, después de cambios, reubicaciones y peticiones, parecen haber encontrado la solución. Una de esas historias vecinales que ocurren de vez en cuando en los pueblos. De un elemento aparentemente sencillo, pero que no lo es tanto cuando hay que conjugar comodidad del ciudadano y evitación de molestias.

La historia empieza cuando la alcaldía decide suprimir los contenedores ubicados frente a la plaza mayor. Entre otros motivos de peso, porque estaban en medio de la acera reduciendo el tránsito de los peatones a apenas unas escasas baldosas. La singularidad del lugar (no hay chaflanes para poder sacarlos a la calzada, su espacio natural) mantenía esta anomalía desde hacía tiempo.

Lejos de pensar que estaban en otro sitio, el vecindario siguió llevando las bolsas a la acera, dejándolos caer en el lugar donde habían estado los contenedores. La alcaldía pidió encarecidamente que no se hiciera esto. «Se está buscando una ubicación alternativa para que no vuelvan a estar en la acera. No van a volver a estar ahí, por lo que se pide que no se dejen las bolsas en ese lugar» anunciaba en un bando la alcaldía.

La alternativa inicial era reforzar una isla de contenedores que hay en la misma calle Mosen Josep Cuenca, en dirección al mar, o remitir a la que hay en la Carretera el Riu, la avenida principal del pueblo. Había que aleccionar a la ciudadanía o por lo menos intentarlo: «están sólo a cien metros de la plaza». La razón del cambio es que no había manera de dejar la isla de contenedores cerca: «por proximidad a los balcones, por el brazo de carga del camión, por los pasos de peatones... hasta se llegó a pensar en quitar un trozo de parque para situarlos».

Pues ni así. El plan B tampoco debió ser del agrado del personal. Por lo que, finalmente, se ha optado por dejarlos en la plaza, pero en la acera de enfrente, a costa, eso sí, de sacrificar unas plazas de aparcamiento. El último bando de la alcaldía anuncia que después de escuchar las peticiones de los vecinos «y después de conversaciones de la alcaldía de Pinedo con la concejalía de Gestión de Residuos y Limpieza, los contenedores volverán al lugar donde estaban, pero en la acera de enfrente». Eso sí, sólo los de menor capacidad, trasladables a mano por los operarios hasta el camión de recogida. El cambio se llevará a cabo la próxima semana.