El grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València denunció ayer que la concejala de Cultura, Gloria Tello, tiene guardadas en el Museo de la Ciudad 21 obras de arte que adquirió hace dos años por valor de casi 100.000 euros. La formación liberal ha indicado que estas obras nunca han sido expuestas puesto que la responsable de Cultura y Patrimonio Histórico ha supeditado su exposición al momento en el que se acaben las obras y se inaugure el citado museo. Un hito que, según las previsiones, no sucederá al menos hasta el año 2023, tal y como advirtió la concejala de Cs, Amparo Picó.

Picó lamentó que el gobierno municipal “no buscara otras alternativas para permitir a la ciudadanía disfrutar de un arte que fue adquirido a particulares y aficionados, precisamente dentro de dos programas que se pusieron en marcha en el peor momento de la crisis del coronavirus para apoyar al mundo del arte y a los artistas que las hicieron”. “Nos entristece que el gobierno municipal haya decidido, en su lugar, mantenerlas ocultas hasta finalizar las obras del museo, las cuales se alargarán como mínimo un año más”, ha denunciado.

La convocatoria "Crida per l’Art" y "Crida pel Patrimoni" realizada por el gobierno de Joan Ribó fue una buena iniciativa que no debería quedar, asegura Picó, en "una simple campaña de marketing”. “Con el paso del tiempo, la falta de eficacia en la gestión de Tello nos ha llevado a la situación menos deseada, que es tener las obras guardadas en los almacenes del Museo de la Ciudad, en la Plaza del Arzobispo. Picó califica de “penosa” la decisión de tenerlas ocultas durante ya casi dos años.

“Por el momento, solo se expone una de las obras de la convocatoria Pel Patrimoni, la de José Benlliure, ‘Zoco Moro’, en la Casa Museu Benlliure. Las otras tres de esta misma convocatoria están embaladas en las bodegas del Museo de la Ciudad, sin que nunca se hayan podido ver públicamente: una de Antonio Fillol, una de José Grau y una tercera de un taller valenciano”, explica Picó.

Tello: "en todos los museos hay obras sin exhibir"

Gloria Tello, por su parte, aclaró que "todos los museos del mundo tienen muchas obras sin exhibir". No es habitual que un museo no tenga fondos en los almacenes y si es así, demuestra que tiene pocas colecciones, explicó la concejala. Las obras "serán expuestas cuando la programación municipal lo considere oportuno y será seguramente por separado ya que las exposiciones se hacen por temáticas artísticas bajo el discurso expositivo concreto que se quiera llevar a cabo", informó Tello. "No tiene mucho sentido exponer juntas todas las obras adquiridas en esta compra porque hay una gran variedad y disparidad de tipos de obra". Tello insistió en que "en cualquier museo del mundo hay muchas obras en los depósitos y una mínima parte expuesta, que va rotando y cambiando según las necesidades de cada momento".