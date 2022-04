La oposición denuncia la falta de nichos en más cementerios de la ciudad

El concejal del Grupo Popular, Carlos Mundina, ha lamentado que la falta de previsión del Gobierno de Ribó y PSOE haya provocado que una familia no pudiera este fin de semana enterrar a un ser querido en el cementerio de Benimàmet por falta de nichos. Además, otra falta de coordinación al no advertir a la familia que el cementerio no disponía de nichos.

Mundina ha asegurado en relación con la noticia publicada por este periódico que "en el mes de octubre del año pasado desde el Grupo Popular advertimos de la situación que se vivía en diferentes cementerios de la ciudad, pero desde el Gobierno de Ribó, como se ha podido comprobar, no se hizo nada y ha pasado ya medio año desde entonces". El PP ha vuelto a preguntar en la comisión de ecología urbana de esta semana por la situación en los distintos cementerios municipales, así como saber cuándo se van a comenzar las obras de construcción y finalización de las mismas. “Lo que ha pasado en Benimamet es una muestra más de la nula gestión del Gobierno de Ribó y PSOE en Valencia. Llegan siempre tarde y mal, pagando los vecinos de la ciudad su falta de gestión", alerta Carlos Mundina, quien recuerda que "en octubre del año pasado tenían por ejecutar 400.000 euros de la partida de cementerios". El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, advirtió en octubre del año pasado de la situación que se vivía en diferentes cementerios municipales donde apenas quedaban nichos libres a finales del mes de octubre de 2022. Y medio año después la situación no se ha solucionado, dice. En octubre de 2021 esta era la situación de los cementerios de Benimamet, Campanar y Cabanyal. En los dos primeros sólo quedan 4 nichos sencillos libres, mientras que en el Cabanyal sólo disponía de cinco. Esto es cuanto a nichos sencillos, ya que respecto a nichos dobles la situación aún era peor. Los cementerios de Massarrojos y Benimamet no tenían ningún nicho doble disponible, mientras que Campanar y Cabanyal tenían dos cada uno. El concejal del Grupo Popular, Carlos Mundina, ha denunciado que “la concejalía de cementerios a dos meses de acabar el año pasado aún tenía pendiente de ejecutar el 75% del presupuesto de inversiones. Disponía de 400.000 euros sin ejecutar con los que se podrían haber invertido en construir nichos en los cementerios de los pueblos y pedanías de la ciudad”. Ahora se aprobó una modificación de créditos en la Junta de Gobierno de la semana pasada de 400.000 euros para construir nichos. “Llegan tarde y mal, han pasado más de medio año desde que denunciamos la situación y se aprobó la modificación de créditos hace una semana”, añade Mundina. Por su parte, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha exigido al delegado de Cementerios, Alejandro Ramón, que encargue con la máxima urgencia la construcción de nichos en el Cementerio de Benimàmet, debido a la falta de espacios que ya ha obligado a desplazar difuntos a otros lugares. Una situación que se dio por ejemplo este mismo fin de semana, cuando una familia quería enterrar a un fallecido en Benimàmet pero, finalmente, tuvo que trasladarlo a Campanar, otro camposanto donde casi no queda espacio para nuevos nichos ni tampoco se contempla ampliarlo, tal y como ha afirmado Gil según los datos que ha podido obtener de respuestas que le ha proporcionado la delegación de Cementerios. “Lo ocurrido solo tiene un culpable, y ese es el concejal de Cementerios por su falta de planificación, gestión y previsión en la construcción de nichos en el cementerio. Él sabe perfectamente desde septiembre de 2020, hace año y medio, que en Benimàmet hay capacidad para hacer 190 unidades, pero no ha hecho nada. Si hubiera encargado al menos la mitad de ellas, lo de estos días no hubiera sucedido”, ha explicado la concejala Gil, quien ha manifestado que el problema no sólo afecta a este espacio funerario sino también a otros como el del Cabanyal, donde hace varios meses ya están derivando al Cementerio General. Y, del mismo modo, tampoco hay espacio en Campanar ni El Palmar ni el Grao, salvo cuando caduquen las concesiones de nichos. Problemas en otros cementerios La edil de la formación liberal, Rocío Gil, ha indicado que las empresas funerarias “desplazan a fallecidos cuyas familias quieren enterrarlos en el Cabanyal a otros camposantos, en especial al General, pero luego no existe un compromiso u ofrecimiento para volver al Cabanyal, y eso es algo a lo cual debe comprometerse el Ayuntamiento porque es el culpable de la situación. La normativa funeraria indica que hasta pasados cinco años no se puede abrir el nicho, con lo cual proponemos que una vez pasado ese tiempo, y con el consentimiento de la familia, tengan la posibilidad de trasladar a la persona al camposanto donde inicialmente quería ser enterrado, a cargo del Ayuntamiento”. Varias familias de los Poblados Marítimos han comentado estos días casos de este tipo, explicando que querían enterrar a sus familiares en el Cabanyal pero los han derivado al General. “El Ayuntamiento adjudicó a finales de marzo construir 140 nichos, con un plazo de dos meses de ejecución, pero las obras ni se han empezado y esto lo sabe el concejal de Cementerios”. Finalmente, la concejala Rocío Gil ha manifestado que el equipo de gobierno “debe empezar a estudiar la construcción de más nichos en el Cabanyal porque solo queda terreno para 530, sin incluir los 140 citados, y obtener terrenos en la parte norte del camposanto así como en Campanar, donde no hay sitio”. Asimismo ha recordado que las últimas actuaciones en Benimàmet fueron en 2020, con la construcción de 50 nichos sencillos y 184 columbarios.