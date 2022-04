El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, denuncia que ya se han impuesto 40.870 multas a los valencianos por el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord. Según los datos que ha ofrecido el área de Movilidad,desde el 1 de diciembre hasta el día de hoy se han tramitado 37.100 de estos procedimientos sancionadores, lo que a la postre se traduce en una recaudación de 374.000 euros.

“En menos de cuatro meses de funcionamiento de la APR ya se han propuesto más de 40.000 multas, lo que implica una recaudación que ya roza los 400.000 euros. La matemática es muy sencilla: 10.000 denuncias y 100.000 euros al mes. Si seguimos con este ritmo hasta final de año, cerraremos 2022 con 1,2 millones de euros en multas a los vecinos y visitantes del centro de València”, ha lamentado el portavoz de la formación liberal.

“No entendemos este afán recaudador del gobierno de Ribó, que en tan solo cuatro meses ya ha sacado 374.000 euros de los bolsillos de los valencianos por circular por dentro de Ciutat Vella. Es llamativo que el gobierno de Ribó haya tenido tanta prisa por empezar a multar cuando no fueron capaces de poner la APR en marcha en el plazo que ellos mismos se impusieron. No han hecho más que atrasar el momento de empezar a poner multas para luego hacerlo todo rápido y mal, ya que consideramos que no hubo un espacio suficiente de adaptación para los vecinos y usuarios”, ha denunciado Giner.

“Nosotros ya pedimos que, al menos, hubiera una campaña informativa lo suficientemente amplia y efectiva como para que los vecinos y usuarios del entorno se enteraran de lo que estaba pasando. Y, muy especialmente, para que tuvieran tiempo de pedir los permisos. Porque, viendo los datos de solicitudes de permiso, se puede ver muy claramente que no estaban lo suficientemente enterados de la situación: justo antes de que entrara en vigor el periodo de multas, tan solo se habían pedido 14.000 entradas”, ha concluido el portavoz.

“Pedimos que se tenga en cuenta a vecinos, comerciantes y visitantes del barrio de Ciutat Vella, y que se deje de sacudir los bolsillos de los valencianos. Desde Ciudadanos exigimos que se paralice la APR y que se consensue con los usuarios más inmediatos del entorno, porque precisamente el consenso no es una de las banderas de este gobierno encabezado por Ribó, que hace y deshace a su propio parecer, con consecuencias enormes para los bolsillos de los habitantes de esta ciudad”.