La familia de Benimàmet que el lunes no pudo enterrar a una fallecida suya en el cementerio de la localidad por no haber nichos libres consiguió finalmente ayer dar sepultura a la mujer en el camposanto de Campanar. El caso, por tanto, parece resuelto, pero no el debate político ni el enfado de la familia, que siguen sin explicarse cómo se llegó a esa situación.

Como ha informado este periódico, la mujer murió el sábado y cuando el lunes fueron a enterrarla en el cementerio de la localidad donde vivía, Benimàmet, se encontraron con la sorpresa de que no había nichos disponibles y que la opción alternativa, que era enterrarla en el nicho de un familiar fallecido hace más de 40 años, no era posible por la burocracia. Tal fue el descontrol que el cuerpo tuvo que ser devuelto al tanatorio y ser enterrado ayer en el cementerio de Campanar.

Ante esta situación, el ayuntamiento ha salido al paso para explicar que, por su parte, no hay ninguna responsabilidad. Según fuentes municipales, es cierto que en el cementerio de Benimàmet no hay nichos vacíos, pero su obligación es dar una enterramiento en algún cementerio de la ciudad y no en el que quiera la familia. "No tiene que haber nichos en todos los cementerios. Eso de que los vecinos tienen derecho a ser enterrados en sus barrios o en sus pueblos no existe", recalcaron las fuentes, que ponen como prueba de este funcionamiento el hecho de que ayer la mujer fuera enterrada en Campanar sin ningún problema. "En València hay siete cementerios y nunca ha habido un caso igual", recalcan.

En este caso, además, las fuentes municipales dicen que la familia fue al cementerio de Benimàmet porque quería meter el cuerpo en el nicho de un familiar que podía ser exhumado. "Y eso es lo que no entendemos, porque no tenían papeles. Nadie se presenta en un cementerio a ver si hay suerte y tenemos un nicho libre", sentencian.

La familia discrepa

La familia, sin embargo, discrepa de todo. Una portavoz de la misma aseguró que la idea era enterrar a su tía en un nicho normal y que fue al comprobar que no había ninguno cuando se propuso la alternativa de enterrarla en el nicho de ese familiar muerto hace más de 40 años. De hecho, se llegó a exhumar el cuerpo, pero la falta de papeles lo impidió.

Esta fuente relata los hechos así: "Llegamos y no había nicho libre, así que nos dijeron que si teníamos algún familiar aquí que se pudiera sacar lo hacían. A nosotros nos pareció bien porque teníamos esa posibilidad, pero cuando nos preguntaron si teníamos documentación de que esta persona era familiar dijimos que no. Esto no estaba previsto, no lo habíamos pensado, y en estas circunstancias buscar papeles es complicado".

Es más, aseguran que no había especial interés en hacer el enterramiento en Benimàmet, como lo demuestra el hecho de que aceptaran inmediatamente la opción de Campanar.

En opinión de la familia, aquí falló tanto el ayuntamiento, por no tener nichos disponibles para la población, como la funeraria, que en ningún momento les advirtió de que podía haber problemas pese a que la fallecida tardó dos días en ir al cementerio. "No entiendo que estés pagando toda la vida el seguro de decesos y luego te dejen tan abandonado. La funeraria solo nos decía que lo solucionara el ayuntamiento", dicen las fuentes. "Y para el ayuntamiento era día de fiesta", lamenta.