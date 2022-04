Los promotores valencianos han reclamado hoy al alcalde de València, Joan Ribó, el desarrollo de los planes urbanísticos aprobados desde hace años como el PAI del Grao o el de Benimaclet que no pueden estar sujetos a continuas modificaciones que a la larga generan inseguridad jurídica. "Si los desarrollos urbanísticos están definidos que se desarrollen, no podemos pensar una cosa y otra", ha explicado tras la reunión con Ribó el presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes de la Edificación y Rehabilitación de València (Aprova), Antonio Olmedo. Los promotores destacan el gran potencial de València para atraer talento e innovación pero advierten de que la inseguridad jurídica está haciendo que los inversores opten por ir a otras ciudades. También la incertidumbre sobre algunos proyectos, como los túneles del Parc Central, que no terminan de salir adelante.

La reunión, solicitada hace tiempo por los promotores, ha sido positiva, a juicio de los promotores, que han ofrecido al alcalde la participación público-privada para la ampliación del parque público de viviendas tanto de alquiler como de VPO. En el encuentro se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que se reduzcan los tiempos de concesión de licencia. "El alcalde se ha interesado por saber cuánto están tardando en darse las licencias y le hemos explicado que las cosas no han cambiado a pesar de que hay menos solicitudes, seguimos esperando entre tres y siete meses solo para la asignación de un técnico". Las entidades colaboradoras externas (Ecuv) han ayudado pero al final dependemos de la subjetividad de los técnicos municipales que tienen que dar la aprobación final. En relación a las licencias, los promotores lamentan la falta de transparencia. Se habla de que había 7.000 atascadas y ahora hay solo 3.000, pero es una información que no está accesible. Los promotores han recordado al alcalde que la administración debe ser ágil, eficaz y transparente y adaptar las normativas a las nuevas realidades, tanto del cambio climático, la descarbonización de las ciudades o las nuevas formas residenciales como el "coliving" o "cohousing". Para ello es necesario adaptar las ordenanzas urbanísticas. "Nos piden que hagamos terrazas en las nuevas viviendas pero no se regula". "También que se construyan cuartos de residuos y aparcamientos para bicicletas en las nuevas promociones pero hay solares del centro histórico demasiado pequeños donde esto no es posible", explica Olmedo, quien ha solicitado al ayuntamiento que promueva la modificación de las normas urbanísticas para tener en cuenta la casuística de los solares pequeños, sobre todo del centro histórico, y darles una solución. "Los trámites deben ser efectivos y rápidos y hay que acomodar las normativas a las nuevas necesidades". La transformación de las ciudades poscovid, en un escenario además de cambio climático, "es un reto para todos", ha destacado Olmedo en su encuentro con Ribó. Sobre las relaciones de las empresas promotores con el actual gobierno liderado por Joan Ribó, de Compromís, que tiene en revisión varios desarrollos urbanísticos por su exceso de edificabilidad o por falta de conexión con el paisaje de huerta, como es el caso de Benimaclet, el presidente de Aprova ha asegurado que "no debe haber problemas, los promotores generamos actividad económica y empleo que es de lo que se trata".