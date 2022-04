La reconstrucción de la Casa de la Palmera choca con el nuevo plan del Cabanyal

A pesar de la alegación y de la inclusión de dicho solar como espacio libre en el plan especial (PEC), aún pendiente de aprobación por parte de la Conselleria de Cultura, que ha puesto ya varios reparos al extenso catálogo de bienes protegidos (1.200) previstos en el citado documento, la Concejalía de Vivienda, con Isa Lozano, de Compromís, al frente ha seguido adelante con el proyecto de reconstrucción. De hecho la recuperación de esta construcción ya tiene redactado el proyecto de intervención, donde se contempla la construcción de una nueva edificación en forma de cubo con un gran mirador corrido. No se trata por tanto de una reconstrucción al uso, sino de una recreación de lo que fue la Casa de la Palmera, que se ubicaba en el número 1 de la calle Columbretes. La construcción albergará dos viviendas que permitirán aumentar el parque público de viviendas de alquiler del barrio, según lo anunciado esta semana por Lozano.

La Casa de la Palmera es una de los siete edificios que la Concejalía de Vivienda tiene previsto recuperar en el barrio para destinarlo a viviendas de alquiler y que se financiará con fondos del programa estatal ARRU. La propuesta pasará hoy por la junta de gobierno, donde se tendrá que abordar si se descarta el proyecto de reconstrucción al chocar con el plan del Cabanyal o se introduce una modificación en el citado plan para poder dar cabida a la actuación, a la que en las actuales condiciones no se podría dar licencia de construcción.

Los vecinos piden un debate sobre la reconstrucción del barrio

Josefa Dasí y Faustino Villora, dirigentes en su día de la Asociación de Vecinos del Cabanyal y del colectivo Salvem Cabanyal, respectivamente, presentaron durante el proceso de exposición pública del nuevo plan especial del Cabanyal (PEC) una alegación que fue tomada en consideración renunciando a la reconstrucción de la popular Casa de la Palmera. En su alegación los vecinos proponen la apertura de un debate sobre la conveniencia o no de reconstruir el patrimonio destruido en el barrio o no intervenir y dejar la huella de la "aniquilación" patrimonial provocada por el anterior plan de la prolongación de Blasco Ibáñez en el barrio, declarado Bien de Interés Cultural. Los vecinos recuerdan que ante la destrucción de la Casa de la Palmera y de otros edificios representativos del barrio como el Horno de la Estrella con su característico miramar surge el "dilema" ahora de su reconstrucción. Aluden a documentos internacionales referentes en la conservación del patrimonio histórico como la "Carta de Venecia" donde se desaconseja la reconstrucción de ruinas arqueológicas y edificios destruidos por considerarse un falseamiento de la historia. La reconstrucción, añaden, solo se justifica, según recomienda la Unesco y recoge la Carta del Icomos para Sitios con Significación Cultural, en casos excepcionales, en casos que pueda servir como elemento de reconciliación. La reconstrucción, además, solo es aceptable si se apoya en una documentación completa y detallada y no basada en conjeturas, añaden.

Los vecinos en todo caso pidieron en sus alegaciones la necesidad de que se abra un debate sobre la conveniencia o no de reconstruir la Casa de la Palmera y utilizarla como equipamiento o bien se mantenga el solar dignificando su entorno como espacio para mantener viva la memoria del barrio y homenaje al esfuerzo de los vecinos por evitar su destrucción.