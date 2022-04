El ayuntamiento de València ha anunciado la construcción de 75 nuevos nichos en los cementerios de Benimàmet, donde el pasado lunes no pudo ser enterrada una mujer por falta de sitio, y 140 en el del Cabanyal, que desde hace meses deriva a los difuntos al Cementerio General por el mismo motivo. Los proyectos, asegura el ayuntamiento, están cerrados desde finales del mes pasado y el inicio de los trabajos está aún por confirmar, aunque será en pocas fechas, aseguran las fuentes.

Durante cuatro meses se construirán 140 nuevos nichos sencillos y 14 columbarios más en el Cabanyal, mientras que durante dos meses se ejecutarán 75 nuevos nichos sencillos, más 16 columbarios en Benimàmet. Esta dos intervenciones se suman a otras cinco en el Cabanyal y otras dos en Benimàmet ejecutadas entre el mandato anterior y el actual, con 340 nuevas unidades de enterramiento en total en el Cabanyal (tanto nichos sencillos como nichos columbarios) y 234 en Benimàmet, precisan las fuentes.

"No se puede estimar un número de inhumaciones al año porque las cifras pueden fluctuar mucho y más habiendo atravesado dos años con una pandemia"

"Pese a la no obligatoriedad, la sensibilidad del equipo de gobierno actual para facilitar la oferta de nichos en todos los cementerios ha llevado a realizar intervenciones en todos los cementerios de la ciudad salvo en el Grau y el Palmar, donde a diferencia de lo anunciado por la oposición, existen hasta 235 unidades de enterramiento disponibles, motivo por el cual se han priorizado otras inversiones en cementerios como el Cabanyal, Benimàmet o Campanar", explica el ayuntamiento. Cabe recordar -añade- que "no se puede estimar un número de inhumaciones al año porque las cifras pueden fluctuar mucho y más habiendo atravesado dos años con una afección extraordinaria como la derivada de la pandemia. Tampoco las exhumaciones se pueden calcular porque se es muy flexible con el tiempo de aviso y hay quien opta por renovar".

750 nichos disponibles en la ciudad

Según las fuentes, los nichos disponibles en València siguen superando las 750 unidades (768) pese al incremento evidente de fallecimientos por la pandemia, en parte gracias a la construcción ya ejecutada de casi 2.900 unidades de enterramiento entre el mandato anterior y el actual, representando los nichos destinados a la inhumación un porcentaje equivalente al peso que en la actualidad las inhumaciones suponen respecto a las cremaciones (algo menos de la mitad).

La existencia esta misma semana de más de una docena de unidades libres en Campanar, donde finalmente fue enterrada la mujer que no tenía sitio en Benimàmet, "solo ha sido posible gracias a la primera intervención de ampliación de unidades de enterramiento en este camposanto tras 15 años (se crearon 35 nichos sencillos y 160 columbarios a principios del mandato)".

El contrato programa ya en funcionamiento ha permitido, según el consistorio, aligerar trámites y facilitar la ejecución de obras de este tipo en los cementerios para facilitar que haya oferta en todos ellos, incluso cuando la ampliación de la superficie no es viable. "Las críticas de la oposición esconden que durante sus gobiernos en la ciudad cementerios como el de Benimàmet o el de Campanar no pudieron ofrecer nichos durante mucho tiempo. De hecho, en cuatro de los siete cementerios municipales la derecha no creó ni un solo nicho sencillo en sus dos últimos mandatos".