En este año celebramos el 150 aniversario de Levante EMV. Para muchos, los que conocen la historia del periódico, las cifras no coinciden; treinta y ocho años distancian un hecho legal, como es una operación comercial, de una realidad formal. Es imposible desligar de la historia del Levante EMV las de otras cabeceras que forman parte de ella; nombres como Diario Mercantil de Valencia o El Mercantil son el origen indiscutible de lo que es, hoy en día, este periódico. Todas estas cabeceras representan la continuidad histórica de un mismo diario.

En 1989 Ferran Belda, director de Levante, recupera la cabecera de El Mercantil Valenciano como guinda a los esfuerzos editoriales y empresariales iniciados dos años antes para superar la grave crisis en la que estaba inmersa el diario; una clara declaración de intenciones, un compromiso con el que se reforzaba y ampliaba la información económica y comercial, verdadero vínculo identitario con sus orígenes. Este movimiento empresarial fue definitivo para apuntalar la nueva etapa del periódico, pero con ello también se delimitó legalmente la antigüedad del Diario.

El Mercantil Valenciano, como luego veremos, inicia su andadura en 1872, con lo que está clara la celebración de su 150 aniversario, pero no debemos obviar que esta cabecera es la continuidad de otra, El Mercantil, y ésta a su vez una continuidad de Diario Mercantil de Valencia, cabecera primigenia.

En los primeros días de Noviembre de 1834 apareció en la ciudad de València un prospecto anunciando la salida de un nuevo periódico el día 19 de ese mismo mes: el Diario Mercantil de Valencia.

En pliego de 4 páginas, impreso en máquina manual, a tres columnas por plana, para una mancha tipográfica de 35x25 centímetros, salió en su primer número de la imprenta de Manuel López Gimeno, situada en la céntrica calle de Bordadores, nº 11, ese 19 de Noviembre de 1834. El precio de la suscripción en la ciudad será de 12 reales de vellón por mes, 34 por trimestre, 66 por semestre y 120 por un año, llevado el periódico a casa de los suscriptores. Su primer propietario fue el impresor Manuel López Gimeno y su primer director fue el escritor y sacerdote Pascual Pérez Rodríguez, ayudado por un pequeño número de colaboradores como Juan Arolas, José Mª Bonilla o Vicente Boix Ricarte.

En el editorial de ese primer número estaban reflejados sus principios y valores: «animados de un espíritu libre e independiente, al paso que imparcial y moderado, profesamos obediencia y respeto a la autoridad y al Trono de Isabel II y orden constante pero energía y decisión invariable. Tan distantes de una exaltación siempre peligrosa como de una tolerancia irracional y cobarde, no nos lanzaremos en los raptos de un frenesí mal dirigido. Nuestra pluma, jamás trazará con hiel sus caracteres pero tampoco sabremos cargar con el resto de un silencio culpable, cuando cumpla gritar y desempeñar la terrible responsabilidad en que nos constituye nuestro oficio y de la cual no pensamos desentendernos».

Determinado su compromiso político con una clara voluntad aparente de independencia de todo partido, solo quedaba delimitar su misión en plena revolución burguesa, la que le iba a diferenciar de otras publicaciones similares, su compromiso con la información comercial y económica de la ciudad, objeto de primaria atención en un diario que lleva el título de «Mercantil».

Diario Mercantil de Valencia, estuvo en la calle diariamente durante 37 años y casi 5 meses de vida; tuvo 4 directores, se editó en 4 talleres diferentes y fueron 5 sus propietarios.

El 29 de Abril de 1848 fallecía su primer propietario, Manuel López, y la propiedad pasaba a manos de su hija, Rosa López Ariño. En apenas un año, Rosa arrendó la imprenta, que desde Junio de 1840 había pasado a la calle Cabiller n º5, a José Mª Ayoldi Felip, y cedió los derechos de publicación y administración de el Diario Mercantil de Valencia a José Rius Benet, según consta en documento notarial de fecha 24 de Mayo de 1849 con la obligación de pago de una renta diaria de 20 reales pagaderos mensualmente y por anticipado a su propietaria. El día 29 de Mayo de ese mismo año se imprimió el primer periódico ya en los talleres de José Rius, en la calle del Milagro nº 11, reflejando en su cabecera «2ª época» y en su tercera plana los datos del nuevo editor. En 1858 los talleres se trasladan a la Plaza de San Jorge nº 3 (actual plaza de Rodrigo Botet), donde ocupaba el claustro del antiguo colegio de la Orden de Montesa.

El 6 de Marzo de 1870 fallece su propietaria, Rosa López Ariño, siendo los herederos sus 4 hijos: Mª de la Presentación, Amalia, Natalia y Manuel Ibáñez López. Tras su fallecimiento, el contrato con José Rius queda en un vacío legal que es resuelto el 23 de Julio de ese mismo año con la venta del periódico por parte de sus herederos a José Rius Benet, según se refleja en documento de venta realizado en esa fecha por el notario Antonio José Fayos Iranzo, en el cual Manuel Ibáñez López, en representación de sus hermanas, vende a José Rius todos los derechos sobre el Diario Mercantil de Valencia, sin limitación alguna por un importe de 21.900 reales, pagándose en el acto 1.216,68 reales y el resto en el plazo de 6 años, con pagos mensuales de 304,17 reales.

El año 1872 marca el final de la cabecera del Diario Mercantil de Valencia. Teodoro Llorente Olivares, director del periódico Las Provincias, en un movimiento comercial, político y económico totalmente lícito, compra a los herederos de Catalina Monfort, que son: su esposo José Rius y sus hijos Nicasio y Julia. El acto se realiza, según escritura de venta, en la notaría de Miguel Tasso y Chiva el 30 de Marzo de 1872 por un importe de 8.000 pesetas, o sea 32.000 reales. En esa escritura, tan solo tres cláusulas. La primera la forma de pago. Da en este acto el comprador 2.500 pesetas y cuatro pagarés, tres de ellos de 1.500 pesetas y el último de 1.000 pesetas, con vencimiento 3 de Abril de 1873, firmados por Teodoro Llorente Olivares y su hermano Feliciano. En la segunda cláusula, asumía el comprador las cantidades anticipadas por los suscriptores, quedando libres de responsabilidad los cedentes. En la tercera y última los cedentes se comprometían a no publicar ningún diario político en València en el término de 6 meses.

Cambio de rumbo

Así, el 31 de Marzo de 1872, el Diario Mercantil de Valencia anunciaba su última edición e indicaba a sus suscriptores que a partir del siguiente día, recibirían un ejemplar de Las Provincias. Es decir, los abonados de un periódico imparcial e independiente en lo político, iban a recibir un periódico que apoyaba abiertamente al partido liderado por Sagasta y Serrano; el Partido Constitucional. Con este movimiento legal, Teodoro Llorente privaba de medio de expresión a otros rivales políticos, eliminaba al diario decano y máximo competidor comercial y ampliaba considerablemente su tirada. Con lo que no contaba Llorente fue que la redacción del Diario Mercantil de Valencia. Justo al día siguiente de su cierre publicarán un nuevo diario; ese día 1 de Abril de 1872 nacía El Mercantil, impreso en los talleres de Vicente Daroqui de la calle Portal de Valldigna nº12. Para salvar cualquier problema legal, la cabecera del nuevo Diario alternaba su orden.

En su primer editorial titulado «El Mercantil, nuestra conducta», se desmarcaba de la nueva titularidad del antiguo periódico. «No venimos a sostener ideas ni doctrinas de determinada comunión política ni menos a defender sistemáticamente los actos de éste o del otro partido y de ésta o de la otra personalidad, ni mucho menos a combatir también por sistema y de un modo apasionado y nada plausible la conducta o proceder de tal o cual fracción, de tal o cual individuo porque pertenezca o no a ella». Y dejaban claro a sus lectores que «somos los redactores del Diario Mercantil de Valencia, periódico antiquísimo y acreditado que acaba de cesar», por lo que asumían que todo suscriptor del extinto diario que le cediera su derecho en el plazo de 8 días, recibiría de forma gratuita el periódico. La respuesta de los suscriptores fue positiva y El Mercantil, bajo la dirección de Enrique Burguete, su nuevo propietario, impidió su cierre, pero no la guerra con un herido Teodoro Llorente.

En Junio de ese año los talleres se trasladan a la calle del Fumeral nº 17 (actual calle Quevedo), imprenta de Manuel Alufre. El 23 de Octubre de 1872, la ruptura entre la dirección del periódico y su redacción se hace pública mediante un editorial de Enrique Burguete en que desautoriza y se desmarca de una serie de artículos, de corte republicano, sobre los excesos de los voluntarios del Ejército Español en Cuba y que habían sido publicados en el periódico desde hacía varios días.

Al día siguiente, 24 de Octubre, València despertó con dos periódicos mercantiles: El Mercantil de Burguete pero impreso desde un taller no habitual, y un nuevo diario, El Mercantil Valenciano, impreso en los talleres de la calle del Fumeral, obra de la redacción al completo de la que había sido redacción de El Mercantil. Su nuevo director Francisco Pérez Mencheta es el autor del editorial del primer número. «El Mercantil, obedeciendo sin duda a cábalas políticas que no nos importan, ha pasado a otras manos pero su antigua redacción y todos sus elementos que constantemente le han secundado, continuarán firmes en sus puestos sosteniendo en El Mercantil Valenciano la bandera de moralidad e independencia que tan buena acogida ha obtenido del público». Continuaba en este primer número con el folletín «Lo que se ve y lo que no se ve», y tampoco interrumpirá la publicación de las poesías de Enrique Escrig y González, así como continuará con la 5ª publicación de «Política Radical» iniciada en el anterior periódico.

Hemos querido mostrar y relatar cómo y dónde nace El Mercantil Valenciano, un origen que se remonta 38 años antes con un periódico que evolucionó de forma paralela con la historia de la ciudad. El Diario Mercantil de Valencia nació con la revolución burguesa y la guerra Carlista; fue independiente e imparcial, en algún momento veladamente progresista, y llegó a ser republicano a finales de 1872. Tuvo tres cabeceras distintas para salvar dos contratiempos ocasionados por la ruptura entre la propiedad y la redacción, pero gracias a su espíritu mercantil, siempre sobrevivió.

Felicidades Levante EMV por tu 150/188 aniversario…