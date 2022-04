Los taxistas de València han denunciado los problemas que últimamente están teniendo con grupos de jóvenes, generalmente menores de edad, que o bien abandonan el coche sin pagar o les agreden si no paran sus vehículos para recogerles. Según dicen, estas situaciones son cada vez más frecuentes en las zonas de copas y, en concreto, a la salida de las discotecas o cuanto se disuelven los botellones que cada fin de semana se reparten por toda la ciudad. Pero admiten que son situaciones difíciles de resolver por la policía, que es conocedora de la situación.

El problema de la delincuencia ha perseguido siempre al gremio de taxistas, que en el área de València acumula algo menos de tres mil licencias. Son habituales las agresiones o los robos con violencia, que han sido últimamente noticia en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. También en Lleida ha habido recientemente un asesinato.

Y València no podía ser menos, aunque en una modalidad muy específica, que tiene que ver con el comportamiento de los más jóvenes, grupos de menores que salen de fiesta y vuelven a casa a altas horas de la madrugada los fines de semana.

Según explicó Fernando del Molino, estos jóvenes están «desmadrados» y muestran una gran «agresividad». «Si no los coges porque vas ocupado, se lían a patadas con el coche o tiran cosas a los cristales. Y cuando los coges se pasan un montón, tocan la radio o el instrumental y muchas veces se escapan corriendo sin pagar», relata del Molino, que asegura que «desde el coronavirus los chavales están fuera de control». «Raro es el sábado que no hay problemas», añade.

Él lo sabe personalmente porque lo ha sufrido recientemente. «El otro día -dice- me tiraron una lata y me rayaron el coche. Y otro día me dieron un puñetazo en el cristal». Es frecuente, incluso, que se pongan delante para parar el coche.

Según Fernando del Molino, este problema lo conoce la policía, pero es consciente de la dificultad de atajarlo. Ya son meses soportando las agresiones y no ven una solución a corto plazo.

Para el caso de los «simpas» han solicitado a la conselleria la posibilidad de cobrar por adelantado una cantidad aproximada, siempre por debajo de lo que costaría la carrera. «Si tu ves que puede costar nueve euros pues le cobras siete por adelantado y el resto al final», explica. Pero lo están estudiando, porque «eso supone tratar a todos como delincuentes».

Personalmente, cree que no debería haber problema para adoptar esta medida, porque «los ves venir» y no se aplicaría a todo el mundo. «Cuando hay botellón ya sabes que en esa zona hay conflicto, y lo mismo pasa con los macroconciertos y con algunas discotecas», añade.

Otra medida que está ya en marcha es la colocación de un botón SOS conectado con la policía. La normativa ya permite llevar este dispositivo, pero no es obligado, por lo que «poca gente lo lleva». «Los que llevan radioemisora la usan para esto, pero eso se queda corto», precisa.