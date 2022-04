El Consell d'Administració d'EMT, que se celebrarà el pròxim 2 de maig, té previst adjudicar este nou contracte de xarxa de vendes que permetrà a la ciutadania comprar i viatjar amb el seu telèfon mòbil, sense necessitat de tindre una targeta Móbilis física. Este nou servici serà similar al que actualment ofereix EMTicket per als bitllets senzills, i estarà disponible per a tota la cartera de títols d'EMT.

Respecte a la xarxa física, EMT estendrà els seus punts de venda, passant dels 300 actuals als 450, i podent arribar fins als 600 durant la duració del contracte. Estos punts que, com a novetat, també podran vendre bitllets senzills, inclouen estancs, quioscos i llibreries, botigues d'hospitals, etc., i es treballarà l'ampliació a altres punts com els parquímetres de l'ORA. Això permetrà ampliar les possibilitats de compra de bitllets en horaris de festius o fora de l'horari comercial. “Continuem apostant per la modernització de l'empresa amb un nou sistema de venda de bitllets que ens permet millorar l'experiència d'ús i augmentar l'accessibilitat per a les persones usuàries. D'esta manera, oferim un servici de màxima qualitat i avancem cap a la mobilitat del futur, en la qual cada vegada és més fàcil i còmode moure's en transport públic per la nostra ciutat”, ha destacat el president d'EMT, Giuseppe Grezzi.

El nou contracte també inclou un mòdul que permetrà, a través de l'APP d'EMT i mitjançant tecnologia sense fil de curt abast NFC, recarregar targetes. D'esta manera, cada dispositiu mòbil compatible es convertirà en un punt de venda 24 hores els 365 dies a l'any.

Televisió a bord

D'altra banda, està previst que el Consell d'Administració adjudique l'evolució i manteniment del programari i maquinari i la gestió del contingut de la televisió a bord EMTV. Entre les millores previstes en este contracte es troba l'adquisició de nous equips de televisió per a renovar els més obsolets. També la instal·lació d'amplificadors a bord dels autobusos que permeten millorar la qualitat de l'àudio i la seua adaptació al soroll interior.

Una altra de les millores afecta a la informació proporcionada a la ciutadania a través de la televisió EMTV. Per exemple, es redissenyaran les pantalles informatives per a fer-les més atractives o es permetrà l'enviament de missatges en temps real amb so, per a poder avisar a les persones usuàries d'incidències o canvis de ruta en cas de ser necessari. A més, es millora el wifi gratuït a bord per a les persones usuàries i així oferir una millor connexió i velocitat.