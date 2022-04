La falta de nichos en el cementerio de Benimàmet, que publicó Levante-EMV con el caso de un difunto que no pudo ser enterrado en el camposanto, ha generado un agrio debate en el pleno entre los grupos políticos. De hecho, PP, Ciudadanos y Vox han acusado al gobierno municipal de tener olvidada a esta pedanía por la falta de recursos sociales, sanitarios o deportivos para sus vecinos. La concejala María José Ferrer, del PP, advierte que en octubre de 2021, denunciaron que no había nichos disponibles en Benimàmet y ha revelado que del presupuesto de 400.000 euros para nichos “hay un 70% que no se ha ejecutado”. Pero es que insiste en que no hay nichos en Benimàmet pero tampoco “en otros sitios” de la ciudad. Junto a estas carencias, la concejala popular también ha lamentado “los problemas de seguridad en la zona”, motivados por “la falta de policía local y porque no hay policía nacional”, y además reclamó otras dotaciones como un centro de salud al tiempo que calificó de “vergüenza” el estado en que está el Velódromo del Luis Puig.

En cuanto a las instalaciones deportivas, la reciente inauguración en Beniferri de una pista multideportiva ha provocado múltiples quejas de los vecinos que intervinieron en la sesión plenaria por boca de los dirigentes vecinales Francisco López y Luis Ignacio Ramírez. En concreto, López preguntó “si se van a poner papeleras, iluminación y redes para contener los balones” en esta pista, y Ramírez lamentó que este equipamiento “es pequeño y pobre”, y “no se ajusta a las necesidades de la pedanía”. Además, “los accesos no son adecuados” y no es apto para personas discapacitadas. Por su parte, el concejal de Vox, Pepe Gosálbez, secundó todas las críticas del PP sobre Benimàmet y Beniferri, pero se enfrentó a los populares ya que dijo que su moción es “una copia” de la que planteó hace meses esta formación. “Mejor la original que la copia”, remachó después de acusar a los populares “de estar muy nerviosos”. Narciso Estellés, de Ciudadanos, ha defendido que su grupo “ya trajo una moción para adelantarnos a los problemas de los cementerios” y ha tachado de “vergonzosas” las instalaciones deportivas de Benimàmet. Respecto a Beniferri, Estellés ha mostrado lo descarnado de los números: “32 euros invertidos en 2022, 0 euros en 2021 y 55.000 euros en 2019, en el parque infantil”. A su juicio, “los barrios y las pedanías están en pie de guerra” por lo que instó a los concejales del gobierno local a que pisen “las calles” y vayan a Beniferri y Benimámet, “para solucionar los problemas”. En contestación, a la oposición, la concejala de deportes Pilar Bernabé ha respondido que en Beniferri, hasta ahora, “no había ninguna instalación deportiva” y se ha construido “después de pedirla” los vecinos en los Presupuestos Participativos en la ubicación que se ha encontrado tras barajar diversos solares y parcelas. Bernabé se felicitó porque los dirigentes vecinales hablen en el pleno “porque el PP cuando gobernaba nunca los miró”. No en vano, deseó que con los portavoces de Beniferri y Benimàmet se hubiera tenido “el mismo esmero que cuando gobernaba el PP”. En cuanto a la carencia de nichos, Bernabé le espetó al PP: “Cuando gobernaban ustedes el actual alcalde de Benimàmet Pepe Melgares tuvo que enterrar a su madre en Paterna”. Por último, la concejala de Pueblos Lucía Beamud puso el acento en cómo dejo el PP las pedanías de la capital valenciana. “En 2015 dijo- no se baldeaban las calles y plazas de los pueblos de València, no hacía falta que se limpiaran”, expresó irónicamente. Y más carencias que atribuyó al gobierno de Rita Barberá en las pedanías: “Sin policía de barrio, sin el bus escolar en los pueblos que lo quitó M.ª José Català, una planta baja cerrada en Benimámet donde hoy hay un centro cívico, sin terrenos para el instituto y una ampliación del Centro de Salud que estamos haciendo hoy, todo ello, en Benimámet”. Beamud criticó “la dejadez continua y permanente” de los populares para las pedanías y subrayó que se han invertido 7 millones en el Parque de las Carolinas mientras que el PP afirma: “planificó una carretera en lo que es hoy el Parque Lineal”, ese es, añade: “el modelo de ciudad del PP, su modelo de ciudad”, finalizó.