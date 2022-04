València, como otras grandes ciudades europeas como París, Londres o Berlín tendrá tasa turística, aunque no será inmediata. El gravamen se aplicará cuando la recuperación económica alcance niveles "anuales" de 2019. Así lo ha explicado esta mañana en el pleno el concejal de Turismo, Emiliano García, que ha presentado una moción alternativa a las dos presentadas por Ciudadanos y PP en contra del impuesto al turismo en la que se detallan el cómo y cuándo se aplicará en la capital del Turia.

La portavoz del PP, María José Català, ha advertido en el pleno que es el peor momento para aplicar la tasa. "La convalecencia turística por la pandemia va a durar dos o tres años y se ha visto agravada por la guerra de Ucrania", apuntó la lideresa del PP, quien alertó que con la tasa "está en juego" el 15% del PIB que aporta el sector turístico a la economía valenciana. El impuesto autonómico, cuya aplicación queda en manos de cada ayuntamiento, es "una bomba de relojería" para el sector turístico, ha avisado Català.

Tanto la portavoz popular como Ciudadanos reprocharon la ausencia en el debate del alcade, Joan Ribó, defensor de la tasa turística que ha generado posiciones encontradas en el gobierno municipal y en el seno del Gobierno del Botànic que lidera el socialista Ximo Puig y que este mes ha presentado la propuesta de ley de este Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas, que se discute desde 2016. La tramitación de la propuesta de ley, donde finalmente se establece que el gravamen será municipal y de carácter voluntario, concluirá previsiblemente en noviembre y el tributo, para cuya aplicación se fija un año de moratoria, no podría aplicarse antes de 2024.

La moción alternativa sobre la ecotasa debatida hoy en el pleno, firmada por la portavoz socialista, Sandra Gómez, que durante meses ha cuestionado la aplicación de la tasa en la ciudad y el portavoz de Compromís, Carlos Galiana, da apoyo a la propuesta de ley del Botànic, zanjando así la brecha abierta en el Rialto por la aplicación del impuesto al turismo.

La ultraderecha de Vox recriminó al gobierno de Ribó que apoyen una tasa "para sangrar al sector turístico" cuando tienen "280 millones de euros en el banco".

El concejal de Turismo, Emiliano García, ha destacado que la tasa turística no será implementada mientras la salud económica no esté recuperada y se sitúe a niveles de 2019. El concejal del PSPV ha negado que la tasa sea de aplicación inmediata porque ya en Semana Santa se han superado los niveles económicos de 2019. "Estamos hablando de recuperación y niveles de 2019 en términos anuales", ha subrayado García. Hay un sector que ha sufrido mucho y el Gobierno del Rialto "está respondiendo", ha añadido Emiliano García quien ha subrayado que antes de la implantación de la tasa habrá debate sobre la misma. También una moratoria de un año. "No será inmediata", ha insistido Emiliano García, quien ha explicado que los turistas, en un contexto europeo, están cada vez más comprometidos con lo local. El PP por contra ha advertido de que València se queda sola en el gravamen porque los ayuntamientos del área metropolitana ya han dicho que no la aplicarán.

En el pleno han estado los representantes de la federación de hostelería Hosbec si bien no pudieron tomar la palabra.