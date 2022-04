Los técnicos de los trabajos de restauración de la parroquia de la Santísima Cruz de El Carmen han hallado dos proyectiles de artillería más en su campanario después del anterior que ya fue desactivado el pasado 22 de abril.

La unidad de artificieros de la Policía Nacional, los Tedax, se dirigieron a la zona para evaluar la situación.

El anterior proyectil no se encontraba entero y los Tedax lo retiraron del hueco en su totalidad, antes bloqueando el activador, dado que aún tenía restos de carga explosiva, y cuyo origen se desconoce con exactitud porque podría corresponder a la época de la Guerra Civil o, incluso ser anterior, fechado durante la Guerra de la Independencia, como en otros templos en València.

El artefacto estaba en un agujero en la parte superior derecha del campanario, de 45 metros de altura, completamente incrustado en el campanario de la parroquia- lo que no conllevaba ningún peligro- «pero como nunca antes se habían realizado obras y no se había accedido a la zona mediante la instalación de andamios- no se había descubierto hasta la fecha», según indicó el párroco Daniel Juan.