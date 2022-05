La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de València ha caputado un ejemplar de gineta después de que ésta hubiese atacado y devorado varios palomos deportivos en el pueblo de Massarrojos.

El hallazgo fue realizado por un agente de la UME, casualmente fuera de servicio, que fue alertado por el colombaire tras comprobar que el animal se había introducido en el palomar, causando la mortandad de las valiosas aves. Una vez capurada e introducida en un transportín fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler.

La gineta es un animal ajeno a las zonas urbanas, por lo que es natural que fuera encontrada en uno de los Pobles del Nord, más rodeado de campos de cultivo. Se las puede ver en los alrededores de la ciudad, como en el Parque Natural del Turia o el de la Albufera, donde se daban prácticamente por desaparecidas, pero de la que se detectaron ejemplares hace ya una década, algunos de ellos atropellados por el paso de la carretera. Son fáciles de reconocer por su aspecto, que recuerda a un gato, con una característica cola anillada.

Este caso, muy poco frecuente, se produjo en coherencia con el comportamiento de estos animales, que atacan de noche con voracidad. No se detienen ante nada y suelen ser presa fácil animales como los palomos y otras aves pequeñas, así como conejos, ratones, huevos, reptiles y prácticamente cualquier tipo de cosa que pueda ser considerada alimento. Los gallineros es otro de los hábitats humanos en los que, en ocasiones, causan estragos. Están extendidas por toda la Península Ibérica, aunque no es la de València una de las provincias con mayor presencia. Todo lo contrario, se utilizan en ocasiones para controlar plagas de roedores. Tienen pocos depredadores naturales y no se la puede cazar.

En este caso, la gineta se amparó en la noche para atacar el palomar y devorar las aves.