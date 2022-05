La EMT adjudica el nuevo contrato para poder pagar con el móvil o la tarjeta

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha aprobado este lunes el nuevo contrato de gestión de red de ventas que, junto a la renovación de la infraestructura a bordo adjudicada recientemente, permitirá incorporar nuevas formas de pago a través del móvil o tarjeta bancaria para mejorar la accesibilidad al transporte público urbano. De esta forma, los usuarios podrán comprar y viajar con su teléfono móvil, sin necesidad de tener una tarjeta Móbilis física.

Este nuevo servicio será similar al que actualmente ofrece EMTicket para los billetes sencillos, y estará disponible para toda la cartera de títulos de EMT, incluidos los bonos sociales como el Oro, Jove o Amb Tu. Respecto a la red física, EMT extenderá sus puntos de venta, que pasarán de los 300 actuales a los 450, y podrán llegar hasta los 600 durante la duración del contrato.

Estos puntos que, como novedad, también podrán vender billetes sencillos, incluyen estancos, quioscos y librerías, tiendas de hospitales, entre otros, y se trabajará la ampliación a otros puntos como los parquímetros de la ORA. Esto permitirá ampliar las posibilidades de compra de billetes en horarios de festivos o fuera del horario comercial.

El nuevo contrato también incluye un módulo que permitirá, a través de la APP de EMT y mediante tecnología inalámbrica de corto alcance NFC, recargar tarjetas. De esta manera, cada dispositivo móvil compatible se convertirá en un punto de venta 24 horas los 365 días al año, según han informado fuentes de la empresa

TV a bordo

El Consejo de Administración también ha aprobado la adjudicación de la evolución y mantenimiento del software y hardware y la gestión del contenido de la televisión a bordo EMTV. Entre las mejoras previstas en este contrato se encuentra la adquisición de nuevos equipos de televisión para renovar los más obsoletos o mejorar el wifi gratuito a bordo.

Por otra parte, el Consejo de Administración de EMT ha formalizado la prórroga para el mantenimiento de las marquesinas, la limpieza en paradas y la gestión de la publicidad mientras dure el proceso de renovación actualmente en marcha. Esta prórroga supondrá unos ingresos para la empresa municipal de 114.000 euros.

Críticas de Grezzi

"Es inconcebible que PP continúe criticando el proyecto de mejora de las nuevas marquesinas. No sé si sus consejeros no se enteran, o no quieren enterarse, de que las nuevas marquesinas están financiadas por los fondos europeos en un 90%. De hecho, entre los motivos por los que han decidido subvencionar este proyecto es porque las nuevas mejoran la accesibilidad al transporte público y facilitan su uso", ha apuntado el edil de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, en relación a las recientes críticas del PP de que este cambio costará al bolsillo de los valencianos cerca de 12 millones de euros.

Para Grezzi, "cuando el PP rechaza este proyecto, que quede claro que se está oponiendo a la accesibilidad universal en el transporte público". Respecto a la prórroga del mantenimiento de marquesinas, el edil ha insistido en que "de nuevo el PP miente al decir que esta prórroga va a suponer un gasto de más de 100.000 euros, cuando es precisamente todo lo contrario. La empresa encargada del mantenimiento y la gestión de la publicidad debe pagar un canon de 114.000 euros. Por tanto, se trata de un ingreso", ha precisado.

Por su parte, desde Cs han criticado a Grezzi "por no explicar cuánto se ingresará en publicidad por marquesinas o cuál es el futuro de la cochera de Safranar". Según ha señalado en un comunicado el consejero de la formación naranja, Narciso Estellés, en esta reunión "solo ha quedado claro que la EMT gestionará por encargo todos los parkings públicos del Ayuntamiento que pueda, como el de la Plaza de la Reina o el de Juan de Vilarrasa cuando sea abierto".

"Sin embargo, no hemos obtenido respuesta en materias clave que influyen en ingresos y gastos como, por ejemplo, la futura publicidad en marquesinas o la devolución de garantías al actual proyectista y constructor de la cochera de Safranar, cuyo proyecto inicial no se va finalmente a realizar. Tampoco en lo que se refiere al informe de la Intervención sobre auditorías externas, que sugieren el incumplimiento de algunas consideraciones por parte de la EMT", ha lamentado.

Sobre el ingreso por las marquesinas, Estellés ha añadido que, a pesar de las valoraciones pasadas de Grezzi en las que auguraba "mayores ingresos" por publicidad, "ahora esa certeza no es más que una posibilidad o un deseo, puesto que no ha sido capaz de aportar concreción en cifras".

Cs tanbién ha preguntado a Grezzi por las consideraciones escritas en el informe de la Intervención, uno de cuyos puntos señala, según el edil, que la EMT "podría no estar cumpliendo los requisitos para ser considerado como medio propio del Ayuntamiento".

"Esto es, que el 80% de sus tareas sean encargos directos del consistorio", ha dicho. "Grezzi apela a las discrepancias históricas de los auditores en cuanto a la definición de 'medio propio', pero lo cierto es que el cuestionamiento de que la EMT no esté ejerciendo como tal, ha quedado claramente reflejado en la página 59 de dicho informe. Y ahora mismo, la empresa no nos ofrece explicaciones claras", ha concluido Estellés.