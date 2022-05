La EMT gestionará los futuros párquings de la Plaza de la Reina y de Juan de Vilarrasa

El presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible Giuseppe Grezzi ha confirmado en el Consejo de Administración de la empresa pública, que se ha celebrado hoy, que la compañía de autobuses gestionará a medio plazo dos nuevos aparcamientos públicos de València: el de la plaza de la Reina, que está en obras y el ágora en plena transformación urbana; y el de Parcent, ubicado en la plaza Juan de Vilarrasa, cuya reforma tiene que ser licitada para mejorar las condiciones del subterráneo actualmente cerrado. El concejal de Ciudadanos y consejero de EMT, Narciso Estellés, ha criticado "la falta de respuestas claras de Grezzi en temas claves para el presente y futuro de la EMT". Sin embargo, el regidor de la formación liberal ha revelado que en el Consejo de Administración “solo ha quedado claro que la EMT gestionará por encargo todos los parkings públicos del ayuntamiento que pueda, como el de la Plaza de la Reina o el de Juan de Vilarrasa cuando sea abierto”. En la actualidad, la empresa municipal ya gestiona el párquing de Brujas, que en este ejercicio, volvió a arrojar beneficios.

La gestión de aparcamientos es una de las nuevas líneas de negocio que desarrolla la EMT, tras reformarse los estatutos de la compañía pública hace unos años. Esta estrategia es una apuesta firme del concejal Giuseppe Grezzi y de su equipo. La pregunta que se hace Estellés, es porqué la empresa de autobuses no se centra en esta actividad y la gestión de los párquings no la lleva a cabo Aumsa, empresa que gestiona inmuebles y viviendas municipales, y que está en manos de la vicealcaldesa Sandra Gómez, del PSOE. Los aparcamientos públicos de gran tamaño, bien explotados y a pleno rendimiento, pueden ser una línea de ingresos importante para la EMT, que en los últimos años ha sufrido pérdidas millonarias por la pandemia y las restricciones a la movilidad.

De hecho, como publicó Levante-EMV a primeros de abril, la Concejalía de Movilidad Sostenible ha iniciado la redacción del proyecto de rehabilitación del aparcamiento "fantasma" de la plaza Juan de Vilarrasa, cerrado desde hace casi dos años, tras caducar la concesión, y del jardín de Parcent ubicado en superficie. El cierre de este estacionamiento con 250 plazas del barrio de Velluters, ubicado a pocos metros de la renovada plaza del Mercat es una de las asignaturas pendientes de la citada delegación. Los trabajos de redacción, que tienen un plazo de ejecución previsto de seis meses, han sido adjudicados a la empresa Oficina Técnica TES S.L. por un importe de 74.778 euros. La idea es que el aparcamiento en desuso quede conectado al nuevo parking de la plaza del Mercat, también de concesión municipal.

Devolución del depósito a la contratista de la cochera de Safranar

En el consejo de la EMT también se han abordado otros asuntos como la devolución de garantías al actual proyectista y constructor de la cochera de Safranar, cuyo proyecto inicial no se va finalmente a realizar y que va a convertirse en una gran base de operaciones donde operará la flota eléctrica de la EMT. Según relata Estellés, la gerente de la EMT Marta Serrano ha informado al Consejo que la empresa municipal y la constructora, que obtuvo el contrato para construir la cochera de Safranar están negociando para que se le devuelva la cantidad que depositó cuando se le adjudicó el contrato como garantía.

En lo referente a esta instalación, Estellés ha recordado que en el Consejo de Administración del mes pasado, en el punto 20 del mismo, “se propuso dar por resuelto el contrato de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del depósito de autobuses de Safranar con la empresa adjudicataria. Hemos preguntado por escrito al respecto este mes y se nos ha contestado que se han abonado la redacción del proyecto y otras tareas menores sobre la parcela, todo ello por valor de 216.441,04 euros. De la devolución de las garantías a la empresa contratada, no se nos han precisado las cantidades, pero por lo que hemos podido discernir, estas pueden ser finalmente millonarias”, ha añadido.

”Procedimientos de promoción interna sin aplicar principios de igualdad, mérito y capacidad”,

Además, Ciudadanos ha denunciado que la auditoría externa contratada por la EMT ha subrayado varias anomalías como que se han efectuado ”procedimientos de promoción interna sin aplicar principios de igualdad, mérito y capacidad”, “se han efectuado restructuraciones de personal sin estar sujetas a la relación de puestos de trabajo en vigor” y “se han efectuado contrataciones temporales sin justificar en los expedientes la existencia de necesidades urgentes e inaplazables”. Por ende, “existen defectos formales en los expedientes de contratación por medio de oferta pública de empleo”, indica el Resumen del Control Interno de 2021 de la intervención del Ayuntamiento de València, al que ha tenido acceso este periódico.

Narciso Estellés subraya que en el citado informe de Intervención, en lo relativo al control de calidad sobre las auditorías contratadas directamente con auditores privados por parte de la EMT, hay un punto que dice: “en la memoria no queda reflejado que, en su condición de medio propio del Ayuntamiento de València, más del 80% de sus actividades se llevan a cabo en el ejercicio de los cometidos que han sido confiados por el Ayuntamiento de València al hacer los encargos, pudiendo existir incumplimiento de dicho requisito”. A juicio del concejal de Ciudadanos, “Grezzi apela a discrepancias históricas a nivel de auditores por la propia definición de medio propio, pero lo cierto es que el cuestionamiento de que la EMT no esté ejerciendo como tal, ha quedado claramente reflejado en la página 59 del mencionado informe resumen y ahora mismo no hay respuestas claras desde la propia EMT", ha reflexionado.

Por último, en lo relativo a la publicidad en las marquesinas, Narciso Estellés ha manifestado: “Hoy se aprobaba una nueva prórroga por valor de 114.000 euros para el mantenimiento de la información en paradas y limpieza de las mismas, junto con la gestión de la publicidad, que afecta tanto a las marquesinas viejas que se están desmontando como a las nuevas. El ingreso actual por publicidad es de aproximadamente 0,5 millones de euros. Sin embargo, a pesar de las valoraciones pasadas de Grezzi en las que auguraba mayores ingresos por publicidad, ahora esa certeza no es más que una posibilidad o un deseo, puesto que no ha sido capaz de aportar concreción en cifras”.