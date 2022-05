El especialista José María Azcárraga apunta que las bombas de la iglesia del Carmen podrían ser del Sexenio Revolucionario

Los agentes de la Policía Nacional del Grupo Tedax NRBQ trabajaron a 25 metros de altura y sobre un andamio para poder desactivar los dos proyectiles de artillería que aparecieron el viernes en el campanario de la iglesia del Carmen. Tal como señalan fuentes policiales, una vez los técnicos que están trabajando en la restauración del templo hallaron ambos proyectiles y avisaron a la policía, estos especialistas acudieron al lugar y activaron el protocolo de seguridad. Así, mientras los agentes trabajaban en el campanario se cerró el carrer Museu para garantizar la integridad física de los viandantes y que nadie pudiera pasar por esta calle. Asimismo, tras subirse a un andamio de 25 metros de altura, los Tedax aplicaron el procedimiento técnico-operativo para proceder a desactivar los dos artefactos. Una vez se aseguraron de que no iban a explotar, procedieron a extraerlos y se los llevaron para destruirlos en un lugar seguro.

La operación de desactivación de ambos artefactos acabó sin daños de ninguna clase en la estructura ornamental y arquitectónica del templo, y lo que es más importante, sin daños humanos de ninguna clase.

Como se recordará, hace pocas semanas, los Tedax tuvieron que ir también a la iglesia del Carmen para desactivar un tercer proyectil. Este anterior no estaba entero, y los Tedax lo retiraron del hueco en su totalidad, bloqueando antes el activador, dado que aún tenía restos de carga explosiva.

“El artefacto estaba en un agujero en la parte superior derecha del campanario de 45 metros de altura completamente incrustado en el campanario de la parroquia- lo que no conllevaba ningún peligro- pero como nunca antes se habían realizado obras y no se había accedido a la zona mediante la instalación de andamios- no se había descubierto hasta la fecha”, según indicó el párroco Daniel Juan.

La parroquia inició a principios de marzo las obras de restauración de su campanario, que data del siglo XVII, aunque el templo es del siglo XIII, uno de los más antiguos de la ciudad, que pertenecía al antiguo Real Monasterio del Carmen.

Los proyectiles podrían ser de 1869

En cuanto al origen histórico de estos explosivos, ni la Policía Nacional ni el Arzobispado pueden asegurar a ciencia cierta de cuándo datan. Se sabe que son de artillería, lo que según el especialista en Memoria Histórica de la Guerra Civil José María Azcárraga podría incluso ubicarlos en 1869, concretamente el 16 de octubre, cuando en pleno Sexenio Revolucionario se produjo un levantamiento republicano en las calles de València, una guerra de guerrillas en pleno casco urbano, que fue reprimido por Rafael Primo de Rivera -tío del dictador- con el Ejército y numerosas dotaciones de artillería. Este bombardeo de la ciudad de València se cobró un millar de vidas de civiles pero afectó especialmente a los barrios de El Pilar y del Mercat. Este cruento episodio ha sido explicado por periodistas como Carlos Aimeur y Francesc Bayarri, e historiadores como Vicent Baydal o Francesc Martínez Gallego.