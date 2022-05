El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner ha lamentado los últimos datos de recaudación por la tasa de mesas y sillas. “800.000 euros es lo que lleva ingresado el gobierno de Joan Ribó en los cuatro primeros meses de 2022. 800.000 euros a costa de freír a impuestos al sector de la hostelería, que ahora mismo no solo se enfrenta a la recuperación después de la crisis del coronavirus, sino que además también tiene que hacer frente a la subida de la inflación y, en consecuencia, a la subida de los precios de los productos”, ha lamentado el portavoz de la formación liberal.

En este sentido, Giner ha recordado que Ciudadanos propuso en el pleno del pasado mes de enero la exención un año más de la tasa de mesas y sillas, todo ello con el objetivo de favorecer la recuperación de un sector que durante más de un año tuvo que sufrir restricciones de aforo o incluso cierres completos que se alargaron durante varios meses: “Una vez más, este ayuntamiento se dedica a hostigar con impuestos a los pequeños y medianos negocios. A las familias trabajadoras de la ciudad que no han salido todavía de la crisis y a los que se les está exigiendo que paguen como si estos últimos años hubieran sido normales”, ha denunciado.

Además, también ha explicado que en esa misma moción se proponía seguir adelante con la ampliación extraordinaria de las terrazas, y poner en marcha líneas de ayudas específicas para adquirir estufas exteriores o purificadores de aire en el interior de los locales. “Ayudas que estaban encaminadas a rescatar el sector, y no a hundirlo más”, ha explicado Giner. “Sea como sea, creemos que la actitud de este gobierno es de una total falta de sensibilidad hacia su situación”, ha apuntillado.

Igualmente, Giner ha incidido en los datos de desempleo en el sector de la hostelería: “Esta semana nos llegaba el informe de la EPA, que refleja una tasa de paro mayor en la ciudad de Valencia que en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Y especialmente preocupantes son los datos de la hostelería, donde el desempleo se ha duplicado prácticamente desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022. Se ha pasado de 3.600 parados en este grupo a 6.500, algo que ya nos debería indicar los problemas por los que está atravesando ahora mismo el negocio”.

“800.000 euros en tan solo cuatro meses, y yo me pregunto para qué. Para qué tiene este gobierno ese afán recaudatorio si, tal como hemos denunciado ya en varias ocasiones, luego no es capaz de ejecutar sus presupuestos. ¿Para tener el dinero metido en el banco? Creemos que si este gobierno no es capaz ni de gestionar sus inversiones, lo mínimo que podría hacer es liberar la carga de los vecinos y negocios de València y plantearse la posibilidad de rebajar los impuestos, tal y como pedimos por activa y por pasiva desde Ciudadanos”, ha advertido el portavoz liberal.