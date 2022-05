"Hay que rehabilitar diez veces más edificios"

El arquitecto y gurú de la regeneración urbana sostenible Juan Rubio del Val habló ayer en València del futuro de las ciudades, que pasa por el reciclado de lo que ya existe. Reciclar la ciudad existente «es progreso», afirma. Tras recuperar los centros históricos llega el turno de los edificios de los años 50, 70 y 80». «No podemos perder el tiempo», advierte el director del Observatorio Ciudad 3R y uno de los expertos de la Semana de la Arquitectura (La Valentina). La combinación de rehabilitación y medidas sociales es la clave para regenerar entornos degradados como las casitas rosa de la Malva-rosa. Del Val, además, pide sentido común en las renaturalizaciones por su fuerte consumo de agua.

El futuro de las ciudades es la rehabilitación?

Hace 30 años intervenimos todos en los centros históricos para rehabilitarlos y evitar su desaparición. Ahora volvemos la mirada al reciclado de los barrios de la posguerra y la periferia. En España no se va mal pero vamos despacio. Necesitamos multiplicar por diez el esfuerzo de gestión. Tenemos que rehabilitar, gestionar e invertir diez veces lo que se está haciendo para cumplir el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima. Ahora no llegamos a 30.000 viviendas año en toda España y necesitamos llegar a 250.000 o 300.000.

¿Las ciudades deben dejar de crecer para ser sostenibles?

Tenemos que ayudar a los ciudadanos a mirar sus propia ciudad y hablar de rehabilitación y reciclado. El progreso se medía hasta ahora en el tamaño y el crecimiento, desde hace unos años se mide de otra manera, en la calidad de vida de los habitantes, en un crecimiento hacia adentro y en igualar la calidad urbanística de todos los barrios, por igual, sobre todo en los construidos en años 50, 60 y 80. Hay que poner el foco en mejorar la calidad de vida de las personas en el espacio público y en la vivienda. Y toda Europa y los fondos Next Generation van en esa dirección.

Su experiencia en la regeneración del centro histórico de Zaragoza es un referente ¿En qué consistió?

En Zaragoza, como en València, llevamos desde 1989 trabajando en el centro histórico. Ultimamente se habían generado en el barrio de Pignatelli problemas de convivencia, no muy graves, pero sí de usos indebidos y alteraciones. Hemos hecho un plan especial para intervenir en edificios y un programa de intervención comunitaria, que es la buena mezcla, la que combina mejoras físicas y urbanísticas con acciones sociales.

¿Es exportable la receta de Zaragoza para regenerar entornos degradados como las casitas rosa de la Malva-rosa?

Son replicables y lo bueno es aprender unos de otros y de ahí la importancia de encuentros como la Valentina. Los centros históricos tienen unas características un poco distintas de los barrios de la perifería, de los años 50, 70 y 80, que tienen muchas carencias sobre todo en el espacio público. Los centros históricos pueden tener ahora problemas de gentrificación pero están en general bastante recuperados. La problemática de la Malva-rosa la conocemos y nos han pedido opinión al respecto.El plan de trabajo que se ha planteado en la Malva-rosa es bueno. Las «casitas rosa» no es un problema aislado de València. Estamos estudiando este barrio para ver si se pueden aplicar soluciones que han funcionado en otras zonas como la Mina de Barcelona, el poligono sur de sevilla el 29 de octubre de Valladolid. Son lugares que tenemos identificados y que vamos a estudiar para aprender si podemos de los pequeños fracasos que haya habido y buscar soluciones para la Malva-rosa.

Siempre se habla de derribos y realojos ¿No se puede hacer otra cosa?

No creemos que los derribos sean una buena estrategia, aunque puede haber actuaciones puntuales justificadas por temas estructurales. Creemos más en las acciones de mejora de lo que hay, de las edificaciones, de la accesibilidad, del aislamiento térmico y luego un programa de intervención comunitario en un gran consenso con las asociaciones de vecinos.

El plan de regeneración sin derribos del Cabanyal lleva varios años en marcha y los vecinos se quejan de eso de la lentitud en las políticas de renovación urbana y social.

El proceso de degradación de un barrio es rápido y cuesta años recuperarlos. El Cabanyal es un barrio donde se ha puesto el foco hace tiempo con inversiones y el plan Edusi, pero la regeneración no llegará de un día para otro, ni a corto plazo. El barrio de la Mina, en Barcelona, donde se rodaron las películas de El Vaquilla se empezó a recuperar en 2000 (luego mereció el Premio Nacional de Urbanismo) y aún se sigue trabajando y sigue habiendo focos de problemas que no se pudieron resolver con los realojos. No digo que en el Cabanyal vaya a pasar igual pero que no se espere nadie que esto se va a resolver en dos o tres años.

¿Las renaturalizaciones en ciudades con muchas horas de sol y calor extremo funcionan?

La renaturalización una vez más requiere sentido común. Es una estrategia, pero no la única. Hay toda una técnica antigua y sensata que los arquitectos conocen para protegernos del calor. Están los toldos y los aleros y el aislamiento térmico, que se puede conseguir engordando las paredes. El problema en las ciudades mediterráneas no es el frío es el calor. Hay que tener mucho cuidado con las renaturalizaciones y las cubiertas verdes porque el agua es un bien muy escaso. Se han puesto de moda pero hay otras soluciones quizás más sensatas y con menos consumo de agua.

¿Es más caro rehabilitar que construir de nuevas?

Lo que es caro en términos de salud es no rehabilitar. Por cada euro que se invierte en políticas rehabilitación las administraciones recuperan 0,90 céntimos e incluso más. No es un gasto es una inversión y es rentable. Tenemos la oportunidad de darle una acelerón con los Next Generation.

¿El autoconsumo es posible a gran escala en las ciudades?

Si, si y en un año del «impuesto del sol» que permite las placas fotovoltaicas se ha visto que las empresas instaladoras no dan abasto. El éxito está demostrado. Luego el autoconsumo a nivel individual y de comunidades energéticas en barrios también está marcando una tendencia al alza.

¿Cumplirán València y Zaragoza el objetivo de ciudad neutra en emisiones en 2030?

Hay una voluntad clara de llegar a esa meta, pero no se puede perder el tiempo. En rehabilitación, el crédito llegue a las comunidades de propietarios, se ha de mejorar coordinación entre las administraciones y aprobar planes locales de regeneración.