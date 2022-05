El Grupo Popular ha dado su apoyo al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) en su petición al Gobierno de Ribó y PSOE de colocar placas en los puntos de la ciudad donde murieron cinco víctimas del terrorismo. La petición no ha recibido respuesta del alcalde Ribó y por ello desde el PP se ha anunciado su oferta a COVITE para presentar una moción donde se recoja la reivindicación que este colectivo de víctimas ha realizado al Ayuntamiento.

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha remitido una carta a los representantes de COVITE mostrando su apoyo y ha señalado que “el Gobierno de Ribó y PSOE no deben esperar ni un día para atender esta propuesta”. “Quiero trasladarte en mi nombre y en nombre del Partido Popular el completo apoyo al proyecto Una víctima, una placa y, para ello, nos ponemos a tu disposición para presentar una iniciativa municipal y conseguir que todos los partidos la apoyen para poner en marcha vuestro proyecto que es, sin duda, un acto de justicia con todos aquellos que perdieron la vida defendiendo la libertad, la democracia y el Estado de Derecho”, recoge la carta de la portavoz.

“El olvido es el peor enemigo al que se enfrenta nuestra historia reciente y el triunfo de la sociedad española sobre la barbarie del terrorismo. Todos, sociedad civil, ciudadanos y representantes públicos, tenemos la obligación moral de recordar y honrar a todas las víctimas. La pérdida de tantos compatriotas no puede caer en el olvido, la sinrazón de la banda terrorista ETA no puede caer en el olvido y la indiferencia de aquellos que se pusieron de perfil o de aquellos que aún hoy no condenan la violencia, no puede caer en el olvido”, añade Catalá.

COVITE ha pedido memoria histórica al alcalde Ribó para que se rotule una placa en cada uno de los puntos donde murieron víctimas del terrorismo en la ciudad de a València. Otros Ayuntamiento como el de Bilbao ya ha aprobado la colocación de estas placas a petición de COVITE. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo logró que el Ayuntamiento de Bilbao acuerde en junta de Gobierno colocar placas de homenaje en cada uno de los puntos de la ciudad en donde fueron asesinadas las víctimas del terrorismo.

