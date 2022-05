Las nuevas líneas nocturnas de EMT dejan fuera a Mislata y enfadan al PSPV

La nueva planificación de líneas nocturnas de la EMT en la ciudad de València, que pasará de 11 líneas a 23 durante 24 horas, a partir del 15 de junio, ha dejado fuera al cercano municipio de Mislata y ha enfadado a la vicepresidenta socialista de la empresa municipal Elisa Valía. Ayer por la mañana, tanto el alcalde Joan Ribó como el concejal y presidente de la compañía Giuseppe Grezzi (ambos de Compromís) anunciaron junto a la gerente de la mercantil Marta Serrano que las nuevas rutas nocturnas llegarán a 9 municipios del área metropolitana y a 16 pedanías y nuevos barrios de la ciudad. Por la tarde, la vicepresidenta de la EMT Elisa Valía exigió que se revise esta redistribución de líneas para que no se quede fuera «un municipio limítrofe» de la importancia de Mislata.

En rueda de prensa, Ribó y Grezzi calificaron de «magnífica» e «histórica» esta medida, que costará 4 millones de euros anuales a las arcas municipales y supondrá contratar a 30 nuevos conductores. Las 23 líneas que operarán de noche serán :4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 67, 70 , 72, 73, 81, 93, 99 y C3.

Las pedanías y barrios que dispondrán del servicio son: Benimaclet, Campanar, Quatre Carreres, Algirós, Forn d’Alcedo, La Torre, Castellar-Oliveral, Poble Nou, Borbotó, Carpesa, Benifaraig, les Cases de Bàrcena, Pinedo, el Saler, el Palmar y el Perellonet. En el área metropolitana, los buses nocturnos de EMT beneficiarán a los ciudadanos de Alboraia, el Perelló, Sedaví, Moncada, Alfara del Patriarca, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Almàssera y Vinalesa.

Ribó destacó el esfuerzo que supone incrementar líneas nocturnas, y lo más importante: «serán las mismas que usamos de día». Los nuevos itinerarios tendrán «un distintivo especial» con el número y una media luna de color azul. Además, la red será «más intuitiva y con más cobertura territorial», apuntó Grezzi. Por su parte, la gerente Marta Serrano prevé que estos autobuses nocturnos tendrán frecuencias horarias de espera de 30 minutos y, en ciertas líneas, un poco menos.

El alcalde remarcó que esta mejora «de los servicios de movilidad en la ciudad» se produce tras las inversiones que ha realizado «este gobierno municipal» para mejorar la flota de autobuses de la EMT. «Cuando llegamos al gobierno -explicó Ribó- los buses tenían 13,5 años de antigüedad de media, y en este momento, estamos en 7,5 años». Una gran parte de los vehículos, añadió, son híbridos, hasta 164 que se compraron hace meses. Y ahora se va a proceder a adquirir 20 autobuses eléctricos más. En ese sentido, «tanto para los que van a trabajar como para los que se van de fiesta», estas nuevas líneas nocturnas son una opción adecuada. Eso sí, Ribó recordó al Gobierno central que el transporte público «se tiene que apoyar con ayudas económicas» porque «si queremos dar la máxima calidad de servicio necesitamos disponer de más recursos». Más en el contexto actual, «donde los precios de los carburantes son muy elevados», dijo.

Protesta del PSPV, que desconocía la restructuración

Por su parte, la vicepresidenta de EMT, la socialista Elisa Valía, a la sazón, socia de gobierno de Compromís en el ayuntamiento y en el consejo de administración de la compañía, realizó ayer «una valoración negativa de esta propuesta porque elimina el servicio nocturno en Mislata lo que va contra el principio de movilidad sostenible que debe tener el servicio público». «Dejando fuera a Mislata -razonó- estamos haciendo justo lo contrario de lo que debemos hacer pues hay que apostar por una visión metropolitana de los desplazamientos que entran y salen a València».

Valía afirma que este aumento de 11 a 23 líneas nocturnas «no se ha consensuado con nosotros, con el PSOE, ni con el Comité de Empresa: nos hemos enterado por la prensa». Con todo, matiza que están de acuerdo "con que se aumenten" rutas.

Por ende, subrayó que se están planificando las líneas nocturnas de la EMT «sin perspectiva de género ya que al no entrar a Mislata el autobús por la noche estamos obligando a las mujeres usuarias a caminar más trecho y a llegar a sus hogares a pie y corriendo más riesgos». Valía afirmó que este aumento de 11 a 23 líneas «no se ha consensuado con nosotros, con el PSOE, ni con el Comité de Empresa: nos hemos enterado por la prensa». Eso sí, «estamos de acuerdo con el incremento de líneas nocturnas pero no con esa distribución que deja fuera a un municipio limítrofe. Exigimos que se revisen estas líneas y que Mislata no se quede fuera», remachó.