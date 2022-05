València ha estrenado hoy la reurbanización del entorno de la plaza del Mercado, la Lonja y los Santos Juanes con las actividades programadas en Arriba la plaça del Mercat, una jornada festiva que se ha celebrado dentro del marco de la Valentina.

La vicealcaldesa y responsable de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha destacado el trabajo de recuperación realizado en esta zona de la ciudad de gran valor patrimonial: "Por fin podemos decir que ha llegado la plaza del Mercado, de la Lonja y de Brujas. Hoy oficialmente la podemos dar por acabada. Es un gusto ver cómo València ya camina por sus plazas, ya no esquiva coches y, sobre todo, con un entorno de un valor patrimonial incalculable como es el entorno de la plaza de la Lonja, con el Mercado Central, los Santos Juanes, con les llotgetes o les covetes, a las que hemos organizado una visita para que todo el mundo pueda visitarlas”.

Gómez ha señalado que el cambio “es indudable, la transformación que ha hecho toda esta zona de la ciudad de València es espectacular, no sólo por la recuperación pública que ha supuesto donde antes aquí no pasaba gente pese a que era uno de los entornos patrimoniales más importantes de València, hoy vemos como está todo el espacio público ocupado por personas, por familias que disfrutan de este entorno, de la plaza y que, por lo tanto, la ciudad de València ha ganado un gran espacio no solo de recuperación público sino que también hemos hecho una ciudad más humana más verde y más sostenible”.

Sandra Gómez ha explicado que está previsto que se planten varios árboles que proporcionarán zonas de sombra y estancia para las personas que se acerquen a esta zona. “Con la reurbanización de este espacio, este entorno se convierte en un espacio mucho más seguro para las personas, más amable, sostenible y habitable también para los más pequeños”, ha destacado

Sandra Gómez ha destacado que también se puede acceder ya al graderío de les Covetes, donde se ha retirado ya el vallado, con lo que toda la zona ha quedado despejada. De esta manera, ha destacado que se ha abierto a uso público “la nueva zona de graderío totalmente accesible de les Covetes de Sant Joan, que permite bajar por una rampa a todas las personas que quieran redescubrir la fachada de les Covetes y de la iglesia Santos Juanes, que ha permanecido oculta durante décadas”.

“Se ha creado un espacio abierto y unificado que, a través del graderío, recuperar la cota original de acceso a les Covetes para dotarlas de más valor”, ha precisado.

Una intervención que, ha incidido, se ha visto en la fiesta que urbana La Valentina que se ha celebrado en el entorno del Mercado Central y la plaza Ciudad de Brujas con actividades para todas las edades, incluyendo visitas guiadas en las que las arquitectas responsables del proyecto explicarán la intervención.

Igualmente, se podrá participar en las rutas teatralizadas, los cuentacuentos, juegos de calle, conciertos y la una gran paella en la plaza Don Juan de Villarrasa.

Sandra Gómez ha explicado que con el lema ‘Arriba la plaça del Mercat’, La Valentina quiere poner en valor que están prácticamente acabadas las obras de reurbanización y recuperación de esta zona que tiene que ser un espacio para todas las personas, pero también para todas las familias y, de ahí, la creación de una zona de juegos que antes no existía.

“Los y las pequeñas tienen que sentir que la plaza es suya”, ha apostillado y ha reivindicado el trabajo que hace Urbanismo para que València sea una “ciudad de plazas y más humana que piensa en todos y en todas”.

Las obras de la plaza del Mercado ya están prácticamente acabadas y suponen la recuperación de espacio público de calidad para la ciudadanía y la puesta en valor del patrimonio más importante de la ciudad. Además, ha destacado que también se ha renaturalizado gracias a la incorporación de más arbolando, pasando de 26 a 55 ejemplares.