El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, Carlos Mundina, ha denunciado la "falta de previsión" del consistorio con los cementerios de la ciudad y ha alertado de que los camposantos del Grao, Cabanyal y Campanar están "al borde del colapso" ante la falta de nichos vacíos.

"El Ayuntamiento está más preocupado en llenar los cementerios de placas solares que en dotarlos de infraestructuras y disponer de nichos para que las familias puedan elegir donde entierran a sus seres queridos", ha criticado en un comunicado.

En este sentido, Mundina ha alertado de que el cementerio de Benimàmet no tiene ningún nicho libre y ha avisado que la situación "puede repetirse en otros camposantos de la ciudad, como el del Grao, que solo le quedan dos libres, o el de Cabanyal, que solo tiene uno disponible". "El de Campanar tiene ocho nichos libres y Massarrojos, 20", ha apuntado.

Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que se construyan "con urgencia" nuevos nichos en estos cementerios. "En octubre pedimos al consistorio que pusiera en marcha un plan por la falta de nichos en diferentes cementerios de la ciudad, pero no se hizo nada", ha apuntado Mundina.

Asimismo, ha resaltado que el Ayuntamiento "debería haber previsto esta situación cuando comenzó la pandemia". "Es una muestra de la nula gestión municipal que es incapaz de planificar las actuaciones", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que "no se pueden vivir episodios como los ocurridos esta Semana Santa en el cementerio de Benimàmet, donde una familia luego de llegar al cementerio para enterrar a un ser querido no pudo hacerlo al no haber ningún nicho libre".

"En el mes de octubre del año pasado, desde el Grupo Popular ya advertimos de la situación que se vivía en diferentes cementerios de la ciudad, pero desde el consistorio, como se ha podido, comprobar no se hizo nada y ha pasado ya más de medio año desde entonces", ha censurado y ha reiterado que "lo que ha pasado en Benimàmet es una muestra más de la nula gestión del Ayuntamiento: llegan siempre tarde y mal, pagando los vecinos de la ciudad su falta de gestión".

Falta de nichos

Carlos Mundina ha afirmado que "en octubre del año pasado el consistorio tenía por ejecutar 400.000 euros de la partida de cementerios". "En octubre de 2021 esta era la situación de los cementerios de Benimamet, Campanar y Cabanyal, en los dos primeros sólo quedan cuatro nichos sencillos libres, mientras que el Cabanyal sólo disponía de cinco", ha agregado.

En cuanto a los nichos dobles, el edil ha asegurado que la situación era "aún peor". "Los cementerios de Massarrojos y Benimamet no tenían ningún nicho doble disponible, mientras que Campanar y Cabanyal tenían dos cada uno", ha concretado.

"A dos meses de acabar el año, la Concejalía de Cementerios aún tenía pendiente de ejecutar el 75 por ciento del presupuesto de inversiones y disponía de 400.000 euros sin ejecutar, con los que se podría haber invertido en construir nichos en los cementerios de los pueblos y pedanías de la ciudad", ha apuntado.

Finalmente, Mundina ha remarcado que la semana pasada se aprobó en la Junta de Gobierno una modificación de créditos de 400.000 euros para construir nichos. No obstante, ha criticado que esta medida "llega tarde y mal, porque ha pasado más de medio año desde que el PP la situación".