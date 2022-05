La historia de la ciudad está marcada por sus comercios. Esos que nacen, crecen y viven o mueren. Y que van dejando huellas, impregnaciones. En forma de cartelería, un particular sistema de comunicación -llamar la atención del potencial cliente- que, con el paso de las generaciones, se ha convertido también en una expresión artística y en un legado para la ciudad. Un recuerdo que acompaña durante una vida. Y cuando se pierde, deja un vacío.

«Gráfica Urbana de València» es el inventario realizado por dos especialistas en el diseño y el análisis histórico: Juan Nava y Juan Salvador. El primero es un particular cazador de este tipo de obras de arte. El segundo ha dado forma al trabajo metodológico y se ha convertido en el gran catálogo de los letreros. Una herramienta previa y básica para acometer una labor de protección de esta parte de la historia que, como asegura Juan Salvador en la presentación del mismo, «no son solo palabras que aportan un significado». Parece obvio que este «patrimonio gráfico» no está lo suficientemente valorado ni controlado. Las deficiencias en su conservación se podrían subsanar mediante un ejercicio de control eficiente y continuado. No es tarea fácil, pero recuperarlo e integrarlo sería una buena manera de poner en valor la personalidad de València, en un momento en el que se constata cómo las ciudades van perdiendo poco a poco sus señas de identidad»

Juan Nava ha fotografiado metódicamente los carteles , «para los que pongo como condición previa su carácter artesano: ser trabajos sin mecanización». Y divididos en cuatro estándares: «cerámica, relieve, vidrio y pintura sobre superficie». Y en el dossier van apareciendo imágenes que nos suenan mucho, pero también tesoros de la ciudad escondidos en cualquier callejón.

Y este trabajo de catalogación, ¿para qué?. El servicio de Patrimonio Histórico y Artístico va a remitir este inventario a la Concejalía de Planificación y Gestión Urbana para que los incluya en los catálogos de protección.

Identificar, señalizar...

«Además, se está considerando la posibilidad de invitar a los propietarios de los inmuebles dónde estos rótulos se encuentren, a identificarlos y señalizarlos mediante un distintivo visible con información precisa a fin de resaltar su valor, exigir su respeto y lograr frenar su deterioro y su desaparición. El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico pondría este dispositivo en disposición de los propietarios que se sumen a esta iniciativa», asegura la concejala Glòria Tello. «No hay que olvidar que estos letreros son, además, una parte importante del patrimonio colectivo y de la memoria de la ciudad y sus ciudadanos».

Philips, el más emblemático

¿Cuál es el cartel más conocido de la ciudad? seguramente el doble panel cerámico de Philips en Blanquerías. Ya en abril de 2021, el concejal del PP Carlos Mundina presentó una moción instando a su reparación y preservación, aprobándose una moción alternativa para plantear al dueño del inmueble -los promotores de un hotel en el antiguo convento de San José- la posibilidad de mantenerlos. Uno de los vericuetos que ilustran la lentitud con la que se manejan objetos anclados en propiedades privadas, y que juegan en contra de la vida de los mismos.

Porque, como recuerda Nava, «no suele ocurrir que los nuevos propietarios de un negocio decidan preservarlos. En otros países sí que es una costumbre más extendida» y destaca los cerámicos «donde muchas veces se puede ver la firma del fabricante de Manises». Y va enumerando obras más que interesantes que se encuentran en peligro. Como la mercería de Antonio Carbonell, en Fernando el Católico, o la papelería Regolf, en la calle del mar, en inmuebles que están en estado de abandono.

A veces llegan buenas noticias, como la restauración del mural de compraventa de monedas, sellos y antigüedades, reloj incluido, en la plaza de Doctor Collado. Incluso el curioso caso de la Academia Liceo, en Doctor Sumsi, recuperado por el actual dueño de la galería que ocupa su lugar durante una restauración de la fachada. La memoria saca en seguida carteles emblemáticos como el de La Lanera que cobija el ahora Hotel Westin.

El Niño Llorón, el Michelín...

Otros son entrañables y hasta simpáticos, como El Niño Llorón que lleva generaciones pidiendo «chocolate del Naguabo». Entre los paneles de marcas publicitarias destaca un vestigio de Michelín que hay en un garaje de la calle Cádiz. No constan de Nitrato de Chile en ninguno de los pueblos de la ciudad.

Los letreros recuerdan que zonas residenciales antes fueron fabriles. Como la aceitera de la avenida del puerto o los abonos Campos Crespo, donde ahora se practica halterofilia en la calle Islas Canarias.

Y hay colegios que preservan los letreros de la «sección de niños» y «sección de niñas» (Cervantes o Luis Vives). Todos con una historia contada y por contar. Si la dejadez y la piqueta no lo impiden.