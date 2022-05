La Asociación de Bartenders de la Comunitat Valenciana (ABCV) perteneciente a la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR), organizan el 55 Concurso de coctelería + flair de la Comunitat Valenciana.

El evento más decano del sector, se celebrará el próximo lunes 9 de mayo, a partir de las 17 horas, en el edificio Veles e Vents de La Marina de València.

En él, se darán cita 11 jefes de Bar, 5 Jóvenes Barmans y 4 Bartenders de Flair, para competir y obtener el primer puesto del Campeonato de la Comunitat Valenciana. Los ganadores de cada categoría, optarán al campeonato de España, que este año se celebrará en el mes de noviembre en Sevilla. Dentro del concurso hay diversas modalidades, coctelería flair, coctail aperitivo y el concurso de gin tónic.

El evento se encuadra dentro de las actividades promocionales de ABCV y FOTUR, y se trata de potenciar las cualidades de la coctelería y de los profesionales de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana cuenta con un campeón del mundo, el benicarlando Toni Cortés, y además, actualmente, la valenciana Vanessa Pérez, es campeona de España, junto con Ángel Tumbev, campeón de España de flair, que está pendiente de competir en el campeonato mundial que se celebrará este año en Cuba. El equipo de bartender de la Comunitat es el campeón nacional por equipos de España. Toda una potencia en coctelería.

El actual presidente de ABCV, Hèctor Talens, manifestó “la coctelería es un elemento claramente diferenciador en la actividad turística, hay que apostar cada día más por ella”.

El concurso estará amenizado por dj’s pertenecientes a la Asociación de Productores y Dj’s de la Comunitat Valenciana (PRODJ CV), que le pondrán el sonido a este reconocido evento.

Este evento cuenta con el patrocinio y la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, València Turisme, Consumo Moderado y La Marina de València.

Contará con la presencia de autoridades, alcaldes, y una gran participación de profesionales y empresarios del sector, salas de fiesta, baile, discotecas, pubs, bingos, salones de eventos, restaurantes, salas de concierto y festivales de la Comunitat Valenciana.

Y la colaboración de las siguientes firmas comerciales relacionadas directamente con el sector:

Schweppes, Whitley Neill Gin, Monin, OTC Group, Zummo, IGP, Amer Global Brands, Bons Bolets, DKRISTAL, TYRIS, Gastrolover, Gin Xoriguer, Kankenami By JC, Mala Vita, Gin Blo 2019, No Name Gin, Marie Brizard, Olvi, Limonce, Oxefruit, Gin City, 1615 Pisco, Saint James, Kanalla, Hielos Alto Turia, Las Arenas, ITV, Vegamar y PRODJ CV.

Para poder disfrutar del evento (+ 18 años), se pueden adquirir las entradas por 5 euros en el siguiente enlace: https://www.enterticket.es/eventos/55-concurso-cocteleria-bartenders-cv-893896. El ticket incluye el acceso al recinto y una degustación, además de un obsequio por la visita.