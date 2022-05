Apareció corriendo como una centella por el carril bici que une Pinedo con el centro de la ciudad. "Iba desencajada, aterrorizada" y se perdió a toda velocidad. A los pocos minutos apareció la que decía ser su dueña, con el arnés y la correa en la mano, igual de aterrorizada. "Decía que era lo único que tiene su madre para sobrellevar la enfermedad que tiene". Y esto ha generado que la cartelería se haya extendido en busca de "Milka", incluyendo grupos sociales de los barrios cercanos, donde también se está multiplicando. Todo buscando a una perrita que salió despavorida al escuchar "según nos explicaron, unos petardos". Es probable imaginar que por la zona de merenderos donde se celebran eventos, junto a la playa canina de Pinedo.

La dueña, que se llama Geraldine Holigner, es francesa y ya ha tenido que regresar a su país, pues se encontraba pasando unos días en València. Ha quedado con Alicia, que así se llama la joven que vio a la perrita correr en dirección a ninguna parte, como contacto para intentar si no lo imposible, lo milagroso: que alguien llame asegurando que la tiene. También Modepran se ha movilizado anunciando la pérdida.

"Puede estar en cualquier pueblo o de València" pero lo más recurrente, o la esperanza de que siga viva, es que haya podido ser vista o incluso recogida en zonas como Nazaret, La Punta, la font d'Encorts o Quatre Carreres. "Yo la ví en el puente que une Pinedo con la Punta e iba en dirección València". La esperanza se tiene porque pueda pasar por un perro perdido o abandonado "porque no llevaba puesto el collar". Tiene chip francés, es de tamaño pequeño "y nos explicaron que es miedosa", lo que habría aumentado aún el pavor por escuchar algo tan poco habitual como un petardo -que igual fue una traca-. Alicia no ha dudado en dejar su propio teléfono (692169441) con la esperanza "de recibir buenas noticias. No pertenezco a ninguna protectora, pero la historia nos enterneció".