La vicealcaldesa de València y secretaria general de los socialistas en la ciudad, Sandra Gómez, ha denunciado "el nuevo intento de la derecha para impedir que el PSPV-PSOE continúe denunciando la corrupción de los gobiernos del PP". Gómez se ha manifestado en estos términos después de recibir una notificación del juzgado por la denuncia que ha interpuesto contra ella "el cabecilla de la trama Azud y ex cuñado de la ex alcaldesa, Rita Barberá, José María Corbín, en representación de su hija, Asunción Corbín Barberá, también imputada en el caso Azud y asesora de la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá", explican los socialistas en un comunicado.

“Creo que tengo el bingo de la ultraderecha. Ya me denunciaron Hazte Oír, José Luis Roberto, VOX, España 2000 y Toni Cantó. Faltaba la familia Barberá y el cabecilla del caso Azud, el señor Corbín. Y todas las denuncias han ido encaminadas a lo mismo: a amordazar y acallar a la izquierda para que no denuncie la corrupción y a la extrema derecha", ironiza la vicealcaldesa. Pero, ha subrayado, "les quiero recordar que gané todas las denuncias y querellas que me pusieron todos sus compañeros de filas y ésta, por supuesto, no va a ser una excepción”, ha manifestado la vicealcaldesa al ser cuestionada por la denuncia, que desvela hoy Levante-EMV.

Gómez ha subrayado que está “muy tranquila” con el objeto de esta demanda y ha insistido en que la sobrina de Barberá "trabaja actualmente como asesora del grupo municipal popular de Catalá, quien no le ha retirado la confianza pese a estar imputada en el caso Azud junto a toda su familia". De hecho, Catalá "no ha dejado de reivindicar el legado de Barberá a pesar de la cantidad de “pelotazos” y casos de corrupción que salpican toda su gestión", recuerda la lideresa socialista. La vicealcaldesa ha recomendado "al cabecilla del caso Azud que dedique todos sus esfuerzos judiciales en su propia defensa jurídica”.