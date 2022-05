El Comité de Empresa del Organismo Autónomo de Parques y Jardines Singulares (OAM), dependiente del Ayuntamiento de València, "ha decidido emitir un comunicado para denunciar las graves irregularidades en la gestión de personal de esta entidad pública y su repercusión en la prestación del servicio público, en concreto en el estado de las condiciones de los parques y jardines de la ciudad", afirma la central sindical de UGT en un comunicado.

Con respaldo de UGT Serveis Públics del País Valencià, el Comité de Empresa "ha decidido airear la situación actual como consecuencia de una gestión a cargo de la presidencia y la gerencia de la OAM que responde a intereses partidistas y personales mientras que se ningunea y se falta el respeto a la plantilla y sus representantes". Cabe recordar que el presidente del OAM de Parques y Jardines es Sergi Campillo, vicealcalde y concejal de Ecología Urbana.

Existen numerosos temas pendientes, denuncia el Comité de Empresa y UGT, "a los que la dirección política de este organismo no ha dado respuesta, entre ellos, la identificación de los puestos que deben salir a Oferta Pública antes del 1 de junio de 2022, para la Convocatoria Extraordinaria del Proceso de Consolidación y Estabilización, marcado por la ley 20/2021". Esta cuestión es "prioritaria para el personal de base ya que después de años de mala ven su puesto de trabajo peligrar", añaden las mismas fuentes.

"La dejadez llega hasta tal punto de que el convenio", vigente desde abril de 2008, "lleva diez años denunciado mientras que Compromís posterga la negociación en detrimento de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores". Por poner un ejemplo, continúan los trabajadores, "las alegaciones presentadas por los sindicatos están pendientes de contestación desde el 2 de marzo. También siguen pendientes las promociones internas o los procesos de jubilaciones parciales. Eso sí, los nombramiento de altos cargos se han resuelto con celeridad", subrayan.

"Entre las irregularidades", el comité de empresa denuncia "la contratación de peones para fines de semana y festivos, fuera de cobertura del Convenio, ya que se trata de puestos de trabajo no reglados y cuyas condiciones de trabajo no han sido negociadas". "En un desprecio absoluto hacia la negociación y la transparencia", la gerencia no ha dado respuesta "a decenas de peticiones presentadas en registro de entrada", resalta el Comité de Empresa. Solicitudes de reunión, de acceso a expedientes, actas etc... constituyen "un largo etcétera de reclamaciones por parte de los trabajadores y trabajadoras que no reciben respuesta y se demoran en el tiempo".

"Falta de transparencia y desinformación a la que, nos tienen sometido al Comité, y por ende a los trabajadores y trabajadoras del Organismo", apunta UGT.

El Comité lleva reclamando año tras año que la plantilla de base "está mermada". A la pérdida de personal de años "se une el aumento de superficie de ajardinamiento". Paradójicamente existen vacantes de personal de base que no se cubren y el remanente de tesorería "no revierte en el mantenimiento de los jardines. El Comité reclama aclaración de estas cuentas", reivindican.

En conclusión, después de cuatro años con esta corporación," sólo se incrementado la cúpula de la pirámide, el personal técnico, direcciones y jefaturas. (también técnico/a de comunicación), direcciones y jefaturas. Es decir, El OAM es principalmente de mantenimiento de jardines y acaba siendo de mantenimiento de sus cargos", lamentan los portavoces del colectivo.