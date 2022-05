El vicealcalde Sergi Campillo ha negado irregularidades en las contrataciones de personal realizadas por el Organismo Municipal de Parques y Jardines y ha destacado que estos contratos están fiscalizados por "el filtro jurídico" de la secretaría del Ayuntamiento de Valencia. "La gestión de personal se está llevando a cabo de forma correcta y acorde a ley" ha subrayado el también presidente de este organismo dependiente del Ayuntamiento de València. Campillo ha respondido así a un comunicado de UGT y del Comité de Empresa en el que acusan al vicealcalde y presidente de este órgano municipal, y a su gerente, de priorizar el gasto en la cúpula de este organismo por encima de la mejora de los sueldos de los trabajadores, entre otras cuestiones.

Campillo ha pedido "calma" a los sindicatos y al Comité de Empresa y les ha exigido "lealtad" a la hora de negociar el nuevo convenio laboral que dice es muy antiguo, "esta prorrogado" desde antes de acceder el mismo a la presidencia de Parques y Jardines, y que está pendiente de una reunión para hoy mismo. El vicealcalde ha destacado también que gracias a sus gestiones los trabajadores de Parques y Jardines están cobrando el plus de peligrosidad desde 2021 y el 2022, que han recuperado tras el acuerdo con el propio Campillo, y con efecto retroactivo y merced al consenso con los representantes de los trabajadores. En cuanto al convenio, el vicealcalde añade: "nos esta costando muchos esfuerzos sacar adelante la nueva versión del convenio" pero se continúa trabajando en ello. Por ende, ahora mismo, Campillo afirma que se está en fase de estudiar las alegaciones que ha presentado el propio Comité de Empresa respecto a la identificación de los puestos que deben salir a Oferta Pública antes del 1 de junio de 2022, para la Convocatoria Extraordinaria del Proceso de Consolidación y Estabilización, marcado por la ley 20/2021. Estos puestos, ha reiterado el vicealcalde, "se convocarán en tiempo y forma como no puede ser de otra manera y lo comunicaremos al Comité de Empresa", matiza. Por último, el alto cargo de Compromís advierte que las "falsas acusaciones" de UGT y del Comité "no ayudan al clima de diálogo necesario" para impulsar las negociaciones sobre el convenio. Al contrario, estas acusaciones "no hacen sino entorpecer el diálogo" y el consenso.