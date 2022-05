Casetas, farolillos, telas de colores, luces, expositores llenos de viandas, sillas, bailes, mesas, copas, olor a vino y fritura, música de fondo y trajín humano. Y gente, muchísima gente. Conforme pasa el calendario festivo se siguen produciendo señales que recuerdan que la normalidad está instalada en la ciudad, a pesar de que la amenaza sanitaria sigue presente. Y así, la Feria de Andalucía ha echado a andar en la ciudad de València. Y así continuará durante lo que queda de semana y la próxima. Con festejos concentrados en las jornadas de viernes a domingo, pero con la posibilidad de visitarlo cualquier otro día.

La Feria estrena emplazamiento después de años de celebrarse en la explanada del Jardín del Turia, donde poniéndole imaginación, la superficie de tierra se podía hacer pasar por albero. Desde antes de la pandemia, los vecinos de la zona consiguieron la victoria judicial de que no podían estar aguantando cada poco tiempo un «sarao» diferente y el ayuntamiento ha tenido que ir repartiendo los eventos. E igual que algunos se han ido a la explanada ferroviaria del Grao, ésta se ha ido a la explanada del antiguo «trenet», enfrente del hotel Las Arenas, los restaurantes del Paseo de Neptuno y la playa. Y, en principio, las previsiones hablan de un ambiente muy de Feria de Abril en mayo, con sol y calor, ideal para dejarse caer y empaparse del ambiente. La Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la C. Valenciana recibió el ofrecimiento del emplazamiento -ante el que ninguna alternativa había- el pasado mes de marzo y ahora apelan a que el hecho de no estar en el centro no sea óbice para que la ciudadanía se deje caer.

Y vaya si se dejó caer. El estreno ha sido espectacular, con un lleno hasta la bandera. Hacerse con una mesa era poco menos que heroico en muchas de las casetas y las colas para hacerse con los platos de comida y la jarra de rebujito se convirtieron en una estampa habitual, buscándose cada uno la vida para acomodarse. Con mucho turista y mucho joven entre trajes de flamenca.

Además de las casetas, que sirven para el mantenimiento de cada entidad andaluza que lo ampara,, el escenario permitirá contemplar de forma gratuita las actuaciones musicales de los fines de semana. Este sábado, sin ir más lejos, la tarde estará ocupada por un desfile de trajes de flamenca (el «desfile de indumentaria tradicional» de toda la vida) y la actuación de Somos del Sur. El domingo, todos a bailar o a ver bailar con los cuadros de bailes jóvenes de la Federación.

SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022

19:00 H Desfile de trajes de flamenca a cargo de la firma Leonor Porquera

21:30 H. Actuación musical del grupo Somos del Sur.

DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022

18:30 H. Actuación de los Cuadros de Baile Infantiles y Medianos de las entidades de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la C. Valenciana.

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

21:00 H. Cena de Sobaquillo de Hermanamiento de los jóvenes andaluces de la Comunidad Valenciana en la caseta institucional de FECACV.

21.30 H. Actuación musical del grupo Valderumba

SÁBADO 21 DE MAYO

18:30 H. Actuación de los Cuadros de Baile Mayores de las entidades de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la C. Valenciana.

21:00 H Actuación musical de Hermanos Essencia.

DOMINGO 22 DE MAYO

20:00 H Clausura.