El PP denuncia que el BiciFest no es accesible para personas con movilidad reducida

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, ha denunciado que la Feria Bicifest, organizada por el gobierno de Compromís y PSOE y que se celebra en los Tinglados, "no es accesible para todos ya que las personas con movilidad reducida no pueden acceder con facilidad". “Se han puesto en contacto con el PP personas que van en sillas de ruedas que no han podido acceder al recinto por la puerta principal al encontrarse con varias escaleras y sin rampa habilitada de acceso”, ha explicado Marta Torrado que ha subrayado que esto “demuestra la nula sensibilidad de Compromís y socialistas con las personas con discapacidad”.

La concejala ha resaltado "la gravedad" de los hechos ya que se trata de una "discriminación hacia las personas con movilidad reducida. No se puede consentir esta discriminación hacia personas que tienen todo el derecho a una plena participación e inclusión. Por eso, exigimos una rectificación inmediata a Compromís y al PSPV. Torrado ha lamentado que el alcalde Joan Ribó y el concejal Giuseppe Grezzi "se centren en hacerse la foto con las bicis y no piensen en la plena inclusión a la que tienen derecho las personas con movilidad reducida, y en acabar con las barreras que se encuentran día a día". La concejal del PP ha anunciado una batería de preguntas para conocer todos los detalles de esta discriminación y exigir responsabilidades.